與醫生男友4年情告終 搬離愛巢 馮盈盈爆喊：相處容易相住難

【明報專訊】現年25歲的2016年香港小姐冠軍馮盈盈，當選後大方公開有十優醫生男友鍾文浩（Martin/寶寶），兩人愛得如膠似漆，今年初盈盈自爆有份幫男友付首期置業，6月開始同居試婚，為做醫生太太做準備。昨晨她突然在社交網宣布「分」訊：「我倆再不是情侶。」4年情玩完。昨午她出席無綫新劇《逆天奇案》開鏡拜神儀式，強顏歡笑，被問是否覺得可惜時更爆喊。她強調分手與第三者無關，慨嘆「相處容易，相住難」，做回朋友較舒服，愛巢會有公平方案處理。對於有傳導火線是寶寶接受不到她在《解決師》與張頴康的浴室激吻戲，她指與工作沒有太大關係。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

盈盈暱稱Martin做寶寶，不時在節目中分享兩人相處趣事。她今年初透露男友置業，雖然沒有加她的名，但為幫輕對方，有份付首期及供樓，6月開始同居試婚。她曾透露因習慣及價值觀不同，與男友吵大鑊，被罵自私。不過感情未受影響，早前有指盈盈積極搵錢及為嫁妝搲贊助。10月盈盈在《解決師》與張頴康一場浴室激吻及咬耳仔戲，她爆男友看後心靈受創傷。

昨晨盈盈在社交網發文宣布分手，「從2015年開始，這4年間我們互相勉勵，互相扶持，一起經歷許多高高低低，見證了對方不同階段。在往後日子，即使我倆再不是情侶，我們仍然會支持對方，也互相祝福各自的將來。」

強調絕對不涉第三者

盈盈下午帶着沉重心情在無綫電視城出席《逆天奇案》拜神儀式，她穿黑色連身裙現身，雙眼紅腫，強顏歡笑，較平時沉默。她受訪時表示，這個決定是經過深思熟慮，大家和平理性去處理。選擇出席活動前宣布「分訊」，她說：「既然我們已經做了分手的決定，無謂一直隱瞞講大話，順理成章話畀大家知。（分手幾耐？）都一段時間，不過，是12月發生的事。」至於分手原因，馮盈盈強調絕對不涉第三者：「是我們兩人之間的事，原因大致上可以講是相處容易，相住難。（相住發覺很多摩擦？）兩個不同的人一齊生活，環境上會有些轉變要適應，而在適應過程中發現，最舒服的相處模式，就是做回朋友。我們考慮了一段時間和傾過，無話誰先提出分手，是二人共同決定，所以無話再見不是朋友。」

兩人物業會公平處理

有否挽救機會？盈盈認為這刻不會，已決定分手，但未來有很多變數，不可以肯定，隨緣吧！她透露已搬離兩人的愛巢，各回自己家。至於物業如何處理？她自言理智，會睇定些，總之方案會令大家都公平。

結束4年情是否感可惜？盈盈表示不覺得特別可惜和遺憾，始終是兩人的決定，無話「嘥咗」，這4年大家經歷及成長很多，都是開心的。說到這裏，她突然爆喊，轉身抹乾眼淚，強忍淚水。是否不捨這段情？她眼泛淚光哽咽說：「無話唔捨得，好感恩，4年來互相扶持和祝福，大家都成長很多，雖然分手，大家沒負面情緒，很感恩、好幸運遇到他。」

有指導火線是男友接受不到她拍激情戲？她指與其工作沒太大關係，感激他一直理解和支持，大方包容。至於有網民幸災樂禍稱她這段感情是搶回來，她表示有看留言，一笑置之，認為是無稽之談。她又說很多朋友對兩人分手感惋惜，但希望大家尊重他們的決定。

激吻戲拍檔張頴康感突然

張頴康對馮盈盈和男友分手感到好突然，他不認識盈盈男友，但上位中的盈盈不時提及和保護男友，實屬難得。他認為男女朋友同居是很難的關口，過到就會結婚。說到他與盈盈的激吻戲傳是分手導火線，張頴康稱如果因這幕戲，他很無辜，不過明白盈盈男友睇完這場戲個心會不舒服，因為他太太看完也不開心，差點嗌離婚。他說：「我和盈盈都不enjoy拍這場戲，她多次要求可否不拍或借位，但作為演員，要你做，多麼不想也要做，我們都痛苦，兩人都有另一半，要兼顧另一半感受。」

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