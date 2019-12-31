江嘉敏陳曉華演好姊妹互𡁻香口膠

【明報專訊】江嘉敏、何廣沛、朱智賢、陳曉華等昨日為新劇《食腦喪B》試造型；江嘉敏演黑幫大佬的女兒，患紅斑狼瘡症，長期打傘和遮面。她說角色很有霸氣，說話低沉又無尾音，很難忍笑，而且全程黑口黑面亦很辛苦。她與陳曉華劇中是好姊妹，監製本來安排她們一支煙兩份食表達姊妹情深，但她不吸煙，最終改𡁻香口膠。陳曉華笑說：「唔好𡁻到無味先畀我，我寧願拍接吻戲好過吃二手香口膠。」

何廣沛投票給緋聞女友朱晨麗

江嘉敏對於好友馮盈盈與醫生男友分手，她說昨日才知有些突然，之前她跟男友與他們一齊食飯和開派對，但兩人的感情事，她不方便講太多。

何廣沛以喪屍造型現身，他指這個造型未算恐怖，之後有更加嚇人的，嘴唇乾裂，頸現青筋。不過劇中他不是長期以喪屍姿態示人，肚餓尋找獵物才變身。他與江嘉敏、陳曉華有感情線，可能還有個男仔暗戀他，他笑言是唯一喪屍，所以很搶手。

提到緋聞女友朱晨麗憑《多功能老婆》角逐「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」，會否投票給她？他連說3聲「投、投、投」：「乜都投，她提名男主角都投，她平時演的角色好高貴，今次豁出去，做得好放，很大突破，巴辣任性得來不失可愛，取得平衡，塑造角色很成功。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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