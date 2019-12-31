影視圈進入寒冬 演協會長古天樂：希望政府會幫手

【明報專訊】古天樂（古仔）昨日到灣仔出席保險公司發布會，分享對保險的看法，他指拍戲會遇到一萬種意外，自己亦經常受傷，曾試過被劍傷眼球要縫針及斷十字韌帶，故認為買保險十分重要。對於影視圈市道差被指進入寒冬，他以演藝人協會會長身分認為需要政府幫手，很多幕後人員仍很有熱誠，這段時間大家要守望相助，相信大家會做得更好。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

古仔表示26歲已開始買保險，保障會出現的風險。問拍戲弄至周身傷保費會否很貴？他說：「當然，我是屬高危級別，但其實幫父母買保險是最大鑊，因為他們年紀大，有些病情可能做不到手術，要接受其他長期治療，所以保險好重要。」

驗身發現腸瘜肉

他強調一向認為健康重要過一切，因為是用錢買不到，還透露如時間許可，一年會做兩次身體檢查，還會兩年一次照胃鏡及腸鏡，他說：「個人生活不像平常人，工作、作息和吃飯都不定時，檢查報告都好好，不過都曾經照到有腸瘜肉，已經做手術切了！」

他曾遭網民捕獲在機艙吃杯麵被讚夠貼地，古仔直認很鍾意吃杯麵，問他生瘜肉是否因吃得太多？他只說：「是吃東西有問題。」

早前田啟文表示影視圈市道差步入寒冬，沒有投資者注資開戲，問常開戲的古仔有何對策？他以香港演藝人協會會長身分回答：「各行各業都面對寒冬期，電影圈更加，所以都需要政府幫手，投資者都要看回報和風險，看社會狀况，就算我們肯去投資，都沒什麼人有意欲去看，氣氛不好都是一個問題。」

業界要守望相助

至於有幕後工作人員因無工開轉行揸的士或做裝修，他說：「這個情况我是知道，無辦法！大家都要搵食，我接觸很多幕後工作人員，都發覺他們對這一行仍很有熱誠，只要這個行業再次興旺，過了冰河時期，相信我們會做得更加好。不過這段時間大家一定要守望相助，亦希望政府會幫手，如果有政府幫手，可以將成本減低，這是一個新計劃要與政府協商，亦要同業界坐低傾。」

此外，對於王晶在微博宣布開拍2020年版本的《倚天屠龍記》，有指將由古仔演張翠山，兒子張無忌就由林峯飾演，古仔直認有接洽，但細節就大賣關子。

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