奧巴馬選2019最愛電影 賈樟柯《江湖兒女》上榜

【明報專訊】在社交平台Twitter有超過1.1億追隨者的前美國總統奧巴馬，繼日前釋出2019最喜愛書單後，前日他再跟粉絲分享本年度最愛電影。當中共18齣作品，包括他有份投資側寫中美文化差異的紀錄片《美國工廠》，獲他青睞的紀錄片還包括《毒梟大時代》（Birds of Passage）及講述騷靈歌后Aretha Franklin的《Amazing Grace》等。

奧巴馬似乎十分喜歡曾參加影展的作品，名單上有今年在康城影展奪得最高榮譽金棕櫚獎的韓片《上流寄生族》，以及《三峽好人》內地導演賈樟柯執導的《江湖兒女》等。另外，獲金球獎提名由華裔導演王子逸執導的《別告訴她》、《何處是吾家》(The Last Black Man in San Francisco)、《時空中轉站》（Transit），在Netflix播放的《愛爾蘭人》和《婚姻故事》，以及《極速傳奇：福特決戰法拉利》等，亦榜上有名。

除了電影，奧巴馬亦選了最喜愛的3齣劇集，包括《守護者》（Watchmen）、《邋遢女郎》（Fleabag）第2季，以及《不可置信》（Unbelievable）。