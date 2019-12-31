【開箱】《檢察官內戰》涉「芝麻官」 李善均鄭麗媛演歡喜冤家

【明報專訊】韓國有線頻道tvN新劇《愛的迫降》本月中首播後，即時登上韓劇話題榜冠軍，與《愛的迫降》同期推出的有線頻道JTBC新劇《檢察官內戰》，人氣明顯不及。逢周一、二晚播出的《檢察官內戰》，同時段競爭對手包括SBS電視台《V.I.P》及tvN《Black Dog》，兩者實力非凡，《V.I.P》有收視保證張娜拉主演，《Black Dog》則有《又，吳海英》徐玄振及《回答吧！1988》羅美蘭兩大實力派女星助陣，至於《檢察官內戰》的主角、《我的大叔》李善均及《電視劇之王》鄭麗媛，並非寂寂無名，但論人氣，可謂未打先輸。

小市鎮的檢察官生活

《檢察官內戰》講述在人口稀少市鎮工作的檢察官生涯，本月16日首播，至今播出4集，收視徘徊4%至5%之間，成績平平。香港觀眾可以透過串流平台Viu同步收看。

此劇由《青春時代》朴妍善和李太場擔任編導，兩人過往擅長製作輕鬆寫實故事，《檢察官內戰》也不例外，以搞笑手法介紹向來給人嚴肅感覺的檢察官工作。

故事發生在虛構的陳永市，檢察官李善均在軍事禁區釣魚被捕，令檢察廳蒙羞的他，差點遭上級懲罰，幸好與他同行釣魚的正是檢察廳廳長，最終大事化小、小事化無。劇中李善均與同局的檢察官，每日上下班只是處理雞毛蒜皮的案件，不像大部分劇集中隻手遮天的貪官或不畏強權的熱血檢察官。

雖然只是街坊的小案件，但李善均仍用心處理，例如會哀求工作繁忙的證人到檢察廳作供、洞悉神棍的騙局等，不過他的弱點是處理案件速度十分慢，並跟首爾調職到市鎮工作的檢察官鄭麗媛成為歡喜冤家。

鄭麗媛飾演能力出眾及有責任感的檢察官，原本是首爾檢察廳的明日之星，但追查舞弊案得罪上級，因而被調往小市鎮。初到貴境的鄭麗媛無視大學師兄李善均，令到後者不是味兒，加上兩人處事手法不同而爭吵不休。

「綠葉王」金光奎搶鏡

今次在劇中扮演「小男人」的李善均，演技恰到好處；不是第一次扮演檢察官的鄭麗媛，演強悍角色也非常熟練。其實劇中的配角也幽默感十足，「綠葉王」金光奎很搶鏡，值得留意。預料《檢察官內戰》之後的劇情發展，將會講述一衆地方「芝麻官」經過磨合後，合力偵破大案，吐氣揚眉。