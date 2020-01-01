王喜盼政府撥亂反正 社會和解

【明報專訊】2019年難過但都過去了，踏入2020年，帶着冀盼重新開始。回顧總覺得時間過得特別快，對香港人而言，2019是難熬的一年，尤其是6月以後，可以用驚心動魄形容。王喜在過去半年反修例風波掀起的社會運動中，他「站出來」，跟2014年佔中運動發生時的低調截然不同。王喜接受《明報》專訪，總結過去一年的經歷，他以「We are Hongkongers」形容。他說：「這運動將大家帶進新時代，每個香港人也捲入漩渦中，無人可以獨善其身。」

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

王喜回顧2019年，他翻看手機的行事曆說：「上半年我去過尼泊爾，4月17日前我擔任香港開電視的創作總監，到6月後，大家看我的fb都知我的一舉一動。原本計劃是辭職後搵工，又想過有些搞作，包括拿我的劇本出來找老闆投資以圓電影導演夢。我跟很多香港人一樣，如常冀盼、展望、規劃下半年要行什麼方向，但明顯不需要了！」要他形容2019年，他說：「We are Hongkongers，這場反修例風波令全世界認識香港人是最優秀的世界公民，高尚的公民意識。香港人好聰明，有創意、才華、熱血與不罷休，正在改變世界。這些優越的品格輻射到互聯網通訊自由的世界角落。」

王喜以一個香港土生逾50歲的中年人，在這場社會運動中感慚愧，情願自己是個新移民。他說：「覺得慚愧內疚是自己30歲時，1997前沒有將這份能耐展示，去綻發人性光輝，將最艱難的責任，要現在的年輕人帶頭。」到2047年王喜便年屆80歲，他形容自己已進入社會包袱的年齡層，應更珍惜現在為香港流血流淚的新一代。在6月前沒人會想過香港會變成今日的狀况，包括現在那些孭住控罪的「小朋友」。王喜稱香港過往經歷過疫症、颱風橫掃的災難，有經驗與歷史去跟從作反應，但這場運動是無預警的，但由上到下每個在這裏生活的人也面對考驗。

反修例風波深深刺痛香港人

問王喜是次運動對他的生活影響？他說：「我以2014年佔中、 佔旺作對比，我在旺角居住，佔領的80多日在亞皆老街與彌敦道的十字路口封路，交通癱瘓。當時生活要調節，我不想畀人影到在佔領區出現而被屈為佔領人士，為了到信和買平3蚊的公仔書，我會好小心，待沒記者或警察時才出入。我作為旺角居民沒站出來贊成或反對，不置可否，因雙方也有合理原因。」

至於今次的反修例風波，他說同是亞皆老街彌敦道十字路口，交通燈被那些從不被拘捕但作黑衣打扮的人破壞。奇怪只打爛燈殼，竟影響到信號運作。整整一星期由朝8到晚11，車龍頂到九龍醫院。他企出來指揮交通，當晚交通燈又突然回復正常。王喜稱今次運動不一樣，就算撤回修例，但最近一次遊行也逾80萬人出來，這場運動未完。跟上次佔中後期被拖死，民意逆轉的情况不同。今次是深深刺痛香港人，成香港歷史心痛的一篇。

被踢出紅色經濟圈後無包袱

王喜在2014年佔中沒企出來支持或反對有個人原因，是他考慮到在內地的工作。後來他卻因在社交平台轉載一篇有關周恩來的文章，被指不尊重人民總理，而被踢出紅色經濟圈。據資料當時王喜參與央視節目，事發後他在節目「被消失」與打格仔。他苦笑說：「好戇居，哪怕之前更小心翼翼去經營，原來是這樣脆弱。」就像現在一些藝人，就算做埋護旗手，但因與生俱來香港人身分，一樣被踢出紅色經濟圈。他回歸香港工作少了那些考慮，就做一個百分百香港人。反修例風波帶來災難性破壞，他不再眷戀紅色經濟圈而擺出不支持、不反對的中立姿態。他說：「作為香港人看到那些有可疑的命案，後生仔被打到頭破血流，已不是正常人可以啞忍的狀况。加上香港警察的工作態度與特權，我趁現在未到講兩句說話會被打靶前，要多講兩句。」

身體離開香港也可以愛香港

移民再成熱話，問王喜是否考慮移民？「這問題要重設，一定有考慮，直接問有沒有辦移民手續好了。現在的形勢，政府高官的玩法已不是我們熟悉的玩法，反正感陌生，不如到一個更陌生的地方重新開始。不過，我已過50歲，欠了衝勁與沸騰。對於那些30歲出頭、50歲以下的人，我勸誡他們要移民。」王喜提到若英國恢復1983年1月1日前出生的香港人擁居英權是強心針，同樣有助英國吸納技術、人才與資源。若成事，他會鼓勵這些人為了自己美好的未來火速移民。問他人人急着移民去，喊「香港加油！我愛香港！」豈不是變得沒意義？他說：「『香港』不一定是土地，可以是生活態度、哲學或人種，每人定義不同。我愛記憶中的香港，我曾經歷的香港，身體離開香港但也可以愛香港。看那些攞了加籍、美籍的『小粉紅』一樣愛祖國。」

不去藍店「驚被誤會踢館」

過去半年王喜參與遊行，在社交媒體提意見，為報刊寫專欄，又跟朋友組飛豬拯救隊給抗爭者免費法律支援，出錢出力。王喜在生活上沒有經濟壓力，他笑說：「我乜都無，只有錢，但我無講多錢或少錢呀！要表達愛唔單止用口水表達，需要成本的，就看到口中的『愛』是繁體字或簡體了。」

王喜被標韱「黃色藝人」，對黃色經濟圈，他稱揀食店時會有考慮，那些表明立場支持警察的食店，就算自己想幫襯，也怕惹店方誤會他來踢館。在黃藍壁壘分明的情况下，王喜稱未在街上遇不同政見的人不禮貌對待。近期感覺街上多了友善的點頭，迎面的途人似乖學生對老師王sir點頭打招呼。他難判斷對方點頭的舉動是表達尊重還是覺得《烈火雄心》好睇的觀眾。

這場社會運動令不少人陷情緒困擾，王喜稱個人沒有情緒低落，只在關鍵的日子會緊張失眠。他不敢看暴力新聞片段，看到被酷刑對待的人，他會自責無用，「我會問自己點解不在現場？我幻想自己在現場，也只是被扑，事後看這些片段我更覺得自己廢，因為無論我在專欄與社交平台鬧，也影響不到他們輕手些。還有警『謊』（王喜稱警方說謊）4時招待會我也不想看」。曾是香港皇家警察的王喜提到警察特別肉緊，說難忍那些低劣的辯解能力，這樣高級連想出一個較體面與可信的狡辯也做不到。

政府不撥亂反正不會有和解

2020年了，王喜說：「即使撤回修例後也有80萬人用腳告訴大家這場運動未完的，只要一日未完，我們能抱的希望只是所有訴求獲正面回應。這是正常的香港人對2020年的冀盼！其他經濟好處、利潤也不會多想。過去6個月看到參與抵抗修例的香港人，向世界展示了前所未有的決心。就是將最珍惜的財產、榮譽、前途甚至生命，作為對抗修例風波的最低『成本』。今次大家都豁出去以這些作基礎成本，無畏懼上街、叫口號，大部分抗爭人士以和理非的方法，一次又一次以人數、意志與高尚的品格向世界證明，這個政府在管理一班比他們優越的人。香港人希望政府有洗心革面的一日，公道處理事情，讓犯過事的人予以制裁。已不是黃藍之間撕裂，是政府再無法令大家再團結，政府不撥亂反正，也不會有和解的一天。」

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