陳潔玲否認介入陳庭欣戀情 阮民安自爆老婆遭「巨星」約酒店房見面

【明報專訊】昨日2019年的最後一日，香港娛樂圈的桃色緋聞精彩到尾。前港姐陳庭欣跟富商男友楊振源屢傳好事近，日前卻傳出楊振源一腳踏兩船，跟一名圈外女子有曖昧，甚至被貼街招。一波未平，昨日又有報道指落選港姐陳潔玲是「小四」，發展複雜四角關係。另外，阮民安（Tommy）前晚在社交網發文，自爆有個「形象極好嘅天王巨星」今年9月來港時，竟私訊其網紅太太張倚雯（Eva）到酒店房見面。在網上掀引起一番熱話，網民齊猜猜「他」是誰？

娛樂組

陳庭欣不回應傳聞

陳庭欣（Toby）跟楊振源的戀情傳有「小四」陳潔玲介入，她接受《明報》訪問時說：「我認識她（陳潔玲），她之前在TVB的，但從來無合作過。」

陳庭欣對有關傳聞不作回應，問她是否向男友逼婚？她否認說：「只看標題已經有錯誤，每次都是媒體寫我或催我結婚，甚至話我已婚，但事實是無。第二，旅行前一直平靜，無任何吵架，所以其他內文都不想回應啦，謝謝！」

之前發生被貼街招一事後，Toby表示已向男友了解過，曾翻看CCTV都看不清是什麼人做，蒙了面的，所以毫無頭緒。雖然男友負面新聞不斷，但Toby依然信任對方。

至於陳潔玲否認介入Toby與楊振源的戀情，表示跟兩人皆認識，是Toby叫她到健身室幫手宣傳。陳潔玲自稱是筍盤，不用去搶別人的東西，也不用做進擊的「小三」，別人的男女感情瓜葛，她不是當事人沒有意見。

阮民安勸「巨星」勿過火

阮民安自爆太太Eva被「形象極好嘅天王巨星」約上酒店房間見面。他上載太太跟「巨星」的對話截圖，事發於9月，太太當時有禮貌地拒絕對方。

阮民安未有公開「巨星」的名字，引起外界揣測，多名男歌手榜上有名，但有網民質疑為何事發多個月後才自爆？昨日阮民安回覆《明報》，表示公開事件是不想太太再被騷擾，他說：「畀對方知道我已經知道件事喇，做朋友ok但係過火嘅嘢，試都唔應該試啦！」他稱「巨星」跟太太已認識一段時間。網民從蛛絲馬迹，猜測嫌疑人是林姓男歌手，向Tommy求證是否屬實？他說：「呢個我真係唔答啦！」