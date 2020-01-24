車銀優申世景膺最佳熒幕情侶 金東旭首奪MBC演技大獎

【明報專訊】憑韓片《與神同行》贏得最佳男配角的金東旭，前晚在韓國MBC演技大獎頒獎禮再下一城，憑《特別勞動監督官趙常風》登上月火劇（逢周一、二晚播出）視帝寶座之餘，更首次獲頒最高榮譽演技大獎，他致謝時坦承「好似發夢一樣」；丁海寅雖與大獎無緣，但他跟《春夜》拍檔韓智敏仍獲頒水木劇（逢周三、四晚播出）最佳男女主角。

《特別勞動監督官趙常風》共獲5個獎項，成為今屆MBC演技大獎的贏家。除了金東旭連奪大獎及月火劇男子最優秀演技獎（視帝）外，拍檔吳代煥及朴世榮亦分別獲頒男配角與女子優秀演技獎，加上金班迪奪得編劇獎，難怪台前幕後表現興奮。

失業老師變身公務員

《特》劇講述金東旭扮演體育老師，失業後投考公務員，一心想保住飯碗，卻因目睹社會不公義的事情，決定挺身而出，對付黑心企業的熱血故事。雖然全劇平均收視率只有6.5%，勝在口碑不俗，如今再獲大獎，更是質素保證。

申世景與車銀優合演古裝愛情劇《新入史官丘海昤》亦不遑多讓，前者贏得木水劇（逢周三、四晚播出）女子最優秀演技獎（視后）之餘，後者亦奪得男子優秀演技獎，二人更同時獲選為最佳熒幕情侶，加上同劇拍檔李知勳雖然缺席仍獲頒男配角獎，都算收穫豐富。

《意外發現的一天》包辦新人獎

車銀優致謝時表示，或許觀眾會覺得他仍有不足之處，但對他來說，拍攝《新》劇是一個寶貴的經驗，讓他獲益良多。

至於2019年話題劇集之一的《意外發現的一天》，不單奪得觀眾票選最佳劇集獎，劇中3名主角：路雲、李宰旭及金惠允更同時獲頒新人獎，後者兼奪水木劇女子優秀演技獎，她致謝時難掩又驚又喜心情，「我覺得心跳很急啊」，台下兩名男拍檔則以溫柔的目光一直默默守護她。