【開箱】「韓國周潤發」河正宇出書 「萬」步人生路

【明報專訊】慣看韓片的觀衆對於河正宇不會陌生，近年主演的兩集《與神同行》票房大捷；今日正式在港上映的《白頭山：火2山浩劫》，他也是主角之一，在韓國上映約兩周，已突破600萬入場人次，香港自聖誕節上映優先場，累計票房超過510萬港元。現年41歲的河正宇是公認實力派演員，但他的才華又不止於此。

星二代做導演愛畫畫

河正宇本姓金，父親金容建是仍活躍於幕前的資深演員，經常在韓劇扮演富商，譬如《有品位的她》、《主君的太陽》等；河正宇當初入行就是不想活在父親陰影下，才以藝名出道，而且絕口不提家勢。2006年演出金基德執導的《慾望的謊容》開始受注意，在《追擊者》扮演變態殺人犯更奠定之後的演藝之路，之後的名作繼有《柏林諜變》、《下女誘罪》及《1987：逆權公民》等。

他不甘於打好演員這份工，曾嘗試做導演，拍過兩部電影，其中《許三觀》更是改編自余華的小說《許三觀賣血記》。從小喜歡繪畫的河正宇自學得成，在沒工開閒着的日子，曾試過借畫畫排遣情緒，並把當中的過程寫成生活隨筆《有感覺》，於2011年出版成書。2018年底，他又搖筆桿，把對走路的感想寫成《走路的人》，出版當天已加印，早前更獲韓國網絡書店Yes24選為2019年度最佳書籍，中文版將於本月8日由台灣新經典文化出刊。

紀錄片拍首爾走到南海

周潤發愛行山人所共知，香港的郊野滿是他的足迹，不論藝人還是普通市民都有過跟他selfie的緣分。在韓國河正宇就像周潤發，所不同的是，他不是走山路，靠雙腿雲遊四方就是他的生活方式。其實河正宇曾拍過一部紀錄片《577 Project》於2012年上映，講述他展開國土大長征計劃，號召《山茶花開時》孔孝真、《回答吧！1988》金成均等演員共18人參與，從首爾步行到韓國最南端的南海，20天走完577公里的過程。當時河正宇曾說，跟孔孝真合演《「毛」法不愛你》期間，見到她很疲倦，而且看來毫無人生目標似的，所以勸她加入長征行列，又告訴她，「比起安靜休息什麼都不做，還不如藉步行，積極的休息，讓自己煥然一新」。據悉韓國演藝界很多人都受他影響，加入走路行列，包括《5時恭候的證人》鄭雨盛及《李屍朝鮮》朱智勳等。

世上沒有錯誤的路

有關走路的書，河正宇也看過不少，包括村上春樹的《關於跑步，我說的其實是……》；對河正宇來說，步行既是日常生活，也是休息，他表示2011年出版《有感覺》之後，他一直忙於拍戲，讓他思考該如何休息，而透過步行，重新喚醒了不同的感官本能。他說，每天手腕戴上記錄走路步數的計步器，不時日行3萬步，偶爾走10萬步，甚至花8小時從江南區徒步到金浦機場。對他而言，走路不單純是運動，也是呼吸、休息和冥想的過程。

河正宇說：「透過行走，我明白世上沒有錯誤的路，有的只是稍微遲來與崎嶇的路罷了。」