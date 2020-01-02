馮盈盈不排除復合：世事充滿變數

【明報專訊】洪永城與馮盈盈昨日出席「好運1月1」賽馬日活動。洪永城不理會馮盈盈與醫生男友「相處容易相住難」的失敗例子，新年目標與女友同居。回復單身的馮盈盈對戀愛持開放態度，一切看緣分。

馮盈盈希望新一年好運，工作接踵而來，元旦有工開是好兆頭。有堪輿學家批算她與男友復合機會較微？她表示很難說，世事充滿變數，會樂觀積極面對。有網民發現她與男友日前同遊嘉年華，是否再見亦是朋友？她說：「絕對是！（其實不用分手？）當中的經歷只得我倆清楚，我們是經過商討才作出決定，是成熟表現，新一年要向前看。」有網民質疑她轉玩地下情？馮盈盈表示不會有這想法，知道很多朋友關心他們，但不用為他們找出分手原因，大家應向前看。她對新戀情持開放態度，看緣分，條件適合都要問天！

洪永城：目標與女友同居

洪永城自認賭馬是初哥，會投注數百元碰運氣，平時有做慈善，希望好人有好報。他透露除夕與女友梁諾妍去朋友家玩，又說2020年有幾個目標，包括想與女友跑馬拉松，「我答應她，可能會去較冷門的地方跑，例如平壤，可邊跑邊看這個城市」。計劃在終點求婚？洪永城說：「嘩！她比較難追，我要加倍努力才行。」他又表示今年另一目標是嘗試跟女友同居。談到馮盈盈與男友剛因「相處容易相住難」分手？洪永城說：「一對情侶始終要經歷這階段，接受對方的優點和缺點，配合不了也要勇敢面對。（已向女友發出邀請？）努力中。（已築愛巢？）2021年收樓。」問是否同居滿意的話，2021年結婚？他稱朝着這個步伐，有好消息會告訴大家。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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