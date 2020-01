求婚前問准未來外父 鄭俊弘何雁詩定今年底海外結婚

next

【明報專訊】現年27歲的何雁詩與36歲的鄭俊弘相戀兩年多,共同經歷不少風雨,愛得堅定。昨日踏入2020年零時,他們分別在社交網上載甜蜜婚紗相,宣布結婚喜訊。鄭俊弘早已融入女友家中,原來他早前問准何雁詩的爸爸後,在旅行途中向女友求婚,令何雁詩感動又驚喜。何雁詩與鄭俊弘表示感恩一直風雨同行、互相扶持,學懂尊重與體諒對方,暫定於年底舉行海外婚禮,香港會否補擺喜酒仍商討中。

何雁詩與鄭俊弘於2017年4月爆出戀情,當時鄭俊弘疑一腳踏兩船,被指有未婚妻Beebs,卻又與何雁詩擦出愛火,令何雁詩惹上做第三者之嫌。鄭俊弘當時承認有向Beebs求婚,但之後Beebs不想維持這段感情,所以分手告終,之後他與何雁詩十指緊扣在機場高調認愛。

雖然外界對他們的戀情有不少負評,事業又曾陷入低潮,但兩人愈愛愈深,不時甜蜜放閃,鄭俊弘亦獲何雁詩父母接受,早已融入女友家中,去年11月他們與家人一起飛往泰國旅行慶祝生日,何雁詩更大曬性感泳衣照。

曬婚照公布喜就

昨日何雁詩與鄭俊弘在踏入2020年立即宣布婚訊,並上載頭貼頭的甜蜜照。何雁詩穿性感低胸婚紗,大騷手上的閃爆求婚戒指。何雁詩甜爆留言:「2020 bride to be!」,鄭俊弘亦興奮說:「Husband to be! I’m very excited!」獲大批圈中好友及網民祝賀。

何雁詩回覆傳媒說:「多謝大家的祝福,我們都收到了!在拍拖這兩年半間,我們學會如何尊重和體諒對方,感恩能一直風雨同行、互相扶持。我們除了是情侶外,亦是最好的朋友,實在很期待展開人生新一頁共諧連理。」

旅行驚喜求婚

她透露鄭俊弘求婚之前先問準其父親,還大爆求婚過程,何雁詩甜蜜說:「他在旅行途中求婚,亦特意安排了朋友和家人秘密出現,十分感動和驚喜!我們的海外婚期暫時計劃於年尾,至於香港會否補辦酒席,還在商討中,有任何消息必定跟大家分享。最後,亦祝福大家2020年身體健康!」

娛樂組