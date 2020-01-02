求婚前問准未來外父 鄭俊弘何雁詩定今年底海外結婚

何雁詩父母（左二、三）結婚30周年紀念，未來女婿鄭俊弘（左）亦有一齊慶祝。（網上圖片）

【明報專訊】現年27歲的何雁詩與36歲的鄭俊弘相戀兩年多，共同經歷不少風雨，愛得堅定。昨日踏入2020年零時，他們分別在社交網上載甜蜜婚紗相，宣布結婚喜訊。鄭俊弘早已融入女友家中，原來他早前問准何雁詩的爸爸後，在旅行途中向女友求婚，令何雁詩感動又驚喜。何雁詩與鄭俊弘表示感恩一直風雨同行、互相扶持，學懂尊重與體諒對方，暫定於年底舉行海外婚禮，香港會否補擺喜酒仍商討中。

何雁詩與鄭俊弘於2017年4月爆出戀情，當時鄭俊弘疑一腳踏兩船，被指有未婚妻Beebs，卻又與何雁詩擦出愛火，令何雁詩惹上做第三者之嫌。鄭俊弘當時承認有向Beebs求婚，但之後Beebs不想維持這段感情，所以分手告終，之後他與何雁詩十指緊扣在機場高調認愛。

雖然外界對他們的戀情有不少負評，事業又曾陷入低潮，但兩人愈愛愈深，不時甜蜜放閃，鄭俊弘亦獲何雁詩父母接受，早已融入女友家中，去年11月他們與家人一起飛往泰國旅行慶祝生日，何雁詩更大曬性感泳衣照。

曬婚照公布喜就

昨日何雁詩與鄭俊弘在踏入2020年立即宣布婚訊，並上載頭貼頭的甜蜜照。何雁詩穿性感低胸婚紗，大騷手上的閃爆求婚戒指。何雁詩甜爆留言：「2020 bride to be！」，鄭俊弘亦興奮說：「Husband to be！ I’m very excited！」獲大批圈中好友及網民祝賀。

何雁詩回覆傳媒說：「多謝大家的祝福，我們都收到了！在拍拖這兩年半間，我們學會如何尊重和體諒對方，感恩能一直風雨同行、互相扶持。我們除了是情侶外，亦是最好的朋友，實在很期待展開人生新一頁共諧連理。」

旅行驚喜求婚

她透露鄭俊弘求婚之前先問準其父親，還大爆求婚過程，何雁詩甜蜜說：「他在旅行途中求婚，亦特意安排了朋友和家人秘密出現，十分感動和驚喜！我們的海外婚期暫時計劃於年尾，至於香港會否補辦酒席，還在商討中，有任何消息必定跟大家分享。最後，亦祝福大家2020年身體健康！」

娛樂組