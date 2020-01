【明報專訊】黃心穎受「安心偷食」事件影響,去年避走美國8個月,終在上月底回港陪家人,工作未有安排。心穎近日未有露面,除夕夜於Instagram(Ig)分享騷肌展笑的外遊照,以英文留言:「Because life isn't stopping for anyone. Go see the world. Do the things you want. Live.」意指出外看看世界,做自己想做的事。踏入2020年,她又在Ig Story轉發截圖,透露認為人生最重要開心,毋須在意別人眼光,也不介意成為別人話題。

她的大家姐黃心美亦於Ig貼相留言:「2019年,對於我對於很多人來說都過得好不容易,但其實再苦再難,咬緊牙關,堅持再堅持就撐過去了。踏入2020年,願你們都健康平安喜樂,並且成長不止,善良依舊,進化成更好的人。」

