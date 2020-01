【明報專訊】台灣型男高以翔去年11月27日,在內地錄影浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝,終年35歲。原本他準備向低調交往的女友蘇湘涵(Bella)求婚,可惜突然陰陽相隔。

Bella前晚在社交網上載與高以翔的甜蜜相擁及滑雪照片,並留言:「你是天賜給我最美好的禮物,謝謝你教導我的一切。我的人生已體驗過圓滿,從此將帶着你的光和永恆的愛,我們永不分離。Your love made my life whole. Through our love, we will never be apart.謝謝所有人的愛和關心,真的很溫暖我的心,給我很大的勇氣,我會為了我們堅強,也希望之後能夠給我空間和時間,讓生活重新回到軌道上。」

娛樂組