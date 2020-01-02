白組3連勝 美空雲雀借高科技「重現」

Yoshiki（中）跟遠道而來的殿堂級樂隊Kiss合作演出。

【明報專訊】日本NHK電視台年度大騷《第70屆紅白歌唱大賽》，除夕在東京舉行，《繼母與女兒的藍調》綾瀨遙及嵐成員櫻井翔分別擔任紅白組主持。為配合今年東京奧運，綾瀨遙與櫻井翔於翻新的國立競技場登場，與觀眾一同回顧1964年東京奧運以來的歷史片段，當中包括安室奈美惠演唱奧運主題曲《Hero》的一幕，讓不少觀眾懷念已引退的一代天后演出。

第三度擔任紅組主持的綾瀨遙，今年破天荒演出趣劇。她戴上假髮化身外籍電視台職員，以不純正日語讀出對白，還不時「爆肚」，十分搞笑。代表紅組出場的女團櫸坂46，主將平手友梨奈帶領隊友唱出人氣歌《不協和音》。平手友梨奈兩年前在《紅白》演唱此歌時，一度唱到氣促暈低，前晚她再次演出，雖然順利完成，但要隊友抬離場。唱片公司其後表示，平手友梨奈的身體狀况沒有問題。

北野武唱歌 Kiss樂隊演出

今年《紅白》有不少前輩級歌手撐場，包括X Japan靈魂人物Yoshiki，他跟美國殿堂級樂隊Kiss同台演出，《全員惡人》名導演北野武更首次以歌手身分粉墨登場等等。

為向病逝30年的日本國民偶像美空雲雀致敬，《紅白》利用AI技術讓她「重現」舞台，不少觀眾高呼感動。

分別為紅白組壓軸演出的MISIA與嵐掀起全晚高潮，前者唱《Everything》時，背後飄揚着彩虹旗，全體歌手也手執彩虹旗幟，帶出推進性別多元的信息。

嵐在國立競技場獻唱由米津玄師創作的奧運歌曲《Kite（風箏）》。最後經過評審及觀眾投票，白組勝出，並連續第3年奪冠。