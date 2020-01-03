41歲濱崎步做單親媽 傳靠代母產子

有傳舞蹈員荒木駿平（左）是濱崎步（右）兒子的「經手人」。

日本雜誌《女性自身》去年11月偷拍濱崎步（中）到美容院的照片，她刻意以頸巾遮掩身體。

濱崎步自爆秘密產子，但從她在去年11月公開的照片可見，腹部平平，怎看都不似懷孕。

【明報專訊】現年41歲的日本樂壇天后濱崎步，昨日凌晨突然報喜，自爆去年底已為人母的消息。不過，曾經兩度離婚的步姐，去年忙於舉行巡迴演唱會，雖然身形時胖時瘦，但從未出現懷孕徵兆，難怪產子消息一出，樂迷大為震驚，網民則懷疑她是透過代母產子。

文：蘇珮欣

濱崎步昨日凌晨透過官方歌迷會網站發表文章，首先祝粉絲新年快樂，又感謝大家參與她在東京代代木舉行的跨年騷。

然後說到正題，步姐自爆去年底已當上媽媽，誕下一名「天使」，她說：「雖然有很多不如意且對自己失望的日子，但如果能夠靜靜地守護孩子的人生與未來，我仍覺很高興。」剛為人母的步姐，更不忘向自己的媽媽及天下間所有母親致敬。

傳「經手人」是小鮮肉

據《日刊體育》報道，步姐在去年11月秘密誕下男嬰，「經手人」是比步姐年輕的圈外男子，又指步姐從沒打算跟孩子的爸爸結婚，亦沒有再婚的意圖，顯示她做單親媽媽的決心。

外界對於男嬰父親的身分甚為好奇，有人猜測是早前與步姐傳緋聞的「小鮮肉」舞蹈員荒木駿平，後者昨日透過社交媒體表示，今年要珍惜及守護重要的人，未知是否有所暗示。

傳「雪卵」準備生育

另一方面，步姐由去年5至8月均在日本舉行巡迴演唱會，令人懷疑她怎可能懷孕？於是有網民提出她找代母產子的可能性。事實上，近年步姐身形時肥時瘦，正好跟「雪卵」的後遺症脗合；加上步姐11月產子後，短短一個月即舉行除夕騷，而且狀態大勇，似乎有違常理。

據悉，步姐將於今年2月開始在日本舉行新一輪巡唱，合共多達101場演出，其間還要照顧嬰兒，職業媽媽真不易為。