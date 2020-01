【開箱】疑為《奇異博士2》鋪路 紅女巫劇集《WandaVision》提前今年播

next

【明報專訊】迪士尼串流平台Disney+已於去年11月在美國上架,雖然港迷未能同步收看,但仍高度關注。該頻道趁元旦日公開短片,預告2020年影視節目內容,除將播放迪士尼賣座電影如《獅子王》、《阿拉丁》及《反斗奇兵4》等之外,更揭露Marvel超級英雄劇集《WandaVision》原定2021年首播,突然提前至今年內推出,不禁令人懷疑,是否跟明年開畫的《奇異博士2》(Doctor Strange in the multiverse of madness)有關?

MCU第4階段重頭戲

擁有Marvel影視版權的迪士尼,事先張揚開拍多部超級英雄劇集,把《復仇者聯盟》部分角色「分拆上市」,暫時已知「飛隼」安東尼麥奇(Anthony Mackie)與「寒冬戰士」沙巴遜史丹(Sebastian Stan)合演《The Falcon and The Winter Soldier》,定於今年秋季首播;「邪神洛基」湯希丹斯頓(Tom Hiddleston)主演的《Loki》,留待明年春季接檔。

至於最受Marvel粉絲關注、由「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)和「幻視」保羅畢丹尼(Paul Bettany)這對悲劇情侶合演《WandaVision》,突然宣布提前在今年內推出,這跟Marvel電影公司總裁奇雲費格(Kevin Feige)早前透露,紅女巫將會加盟明年5月上映《奇異博士2》的消息不謀而合,刻意打造成Marvel電影宇宙(簡稱MCU)第4階段的重頭戲。

奇雲費格曾經表示,紅女巫角色非常重要,甚至影響整個MCU第4階段的去向。根據Marvel一貫做法,《奇異博士2》保密工夫做到足,電影一日未開畫,粉絲都不會估到紅女巫與班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)飾演奇異博士,究竟能夠擦出什麼樣的火花,只知《WandaVision》將會提供非常重要的線索。

末日博士有望登場

《WandaVision》已於去年11月開鏡,從Disney+的預告片段可見,紅女巫與幻視並肩坐在一間充滿1950年代氣息的房子內,感覺溫馨又幸福,但吊詭的是,幻視明明在《復仇者聯盟3:無限之戰》已經陣亡,究竟劇集講述二人的前傳故事?抑或如網民猜測,一切都只不過是紅女巫的Vision(幻覺)而已?

另一方面,《WandaVision》亦將帶出一個重要新角色,正是《神奇4俠》超級反派「末日博士」,他的魔法威力跟奇異博士不相伯仲,如果跟紅女巫比較又如何?更重要的是,當紅女巫加盟《奇異博士2》後,末日博士跟神奇4俠會否同步登場?絕對令Marvel粉絲期待呢。