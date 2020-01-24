捐建第111間希望小學田蓬鎮落成 古天樂善心爆棚封真男神

【明報專訊】古天樂被封為新一代電影大亨外，也是低調的慈善家，關心有需要幫助的同業外，教育與長者也是他重視的。75歲馮素波早前在香港大會堂舉行演唱會，古天樂跟對方曾在《神雕俠侶》結戲緣，為支持前輩而購買了數百張門票並送贈長者欣賞。有關古天樂捐建的第111間希望小學落成，最近又在網上流傳，有網民搞笑投票選古天樂4大「愛好」，包括演戲、曬太陽、寫微博及建希望小學，正能量爆燈！

娛樂組

古天樂（古仔）捐建第111間希望小學位於雲南省的田蓬鎮，校舍完工的照片在網上流傳，掛上「田蓬鎮田蓬中心小學古天樂第111綜合樓竣工典禮」字樣。網民大讚古仔的善心，又讚他低調行善，捐建學校的消息從不上熱搜榜，是真男神。

11年捐建111間學校

古仔捐建第一間希望小學於2009年落成，到2019年，這11年間已捐建了111間學校。有稱古仔不單捐錢，對學校工程的安全也極為重視，會派人監察。每次他被問及捐建希望小學一事時，他總是不作回應，只曾說本着善心不想講錢，也沒有目標要捐建多少間學校。古仔以行動證明，他捐建的學校數目是不斷增加。

以「古天樂」命名非本身意願

有指古仔捐建學校以古天樂命名並非他的意願，由於他是個人捐款，捐到內地必要透過慈善機構，協助他捐款的基構有規定要以個人名字命名，故學校要以古天樂命名。據資料顯示，古天樂第98間希望小學於2017年落成，至2019年才兩年時間已增多了13間。古仔舉手投足也惹人注目，早前他被網民「捕獲」在機艙吃杯麵，大讚他夠貼地。事後古仔搞笑回應自己很喜歡吃杯麵。

馮素波開騷 古仔購數百門票贈長者

另一方面，馮素波（波姐）早前跟妹妹馮素雲、妹夫余子明等在香港大會堂舉行「素仰大明演唱會」，波姐曾是職業歌手，她甚少跟妹夫余子明合作演出，今次吸引不少歌迷捧場。波姐說：「我們很多親人都來支持，兒媳買登台服裝給我，又來為我整妝，弟妹子侄全在後台，猶如家庭聚會，很開心。」她笑言以前跟余子明在TVB工作時常合作，曾被人誤會是情侶，後來才知他們有親戚關係。

波姐在圈中人緣好，今次開演唱會，曾演她兒子的鄭世豪與孫兒陳少邦購票支持兼上台打氣。她又爆古天樂也捧場買了數百張門票。他們曾在《神雕俠侶》合作，古仔很尊重前輩。波姐稱每次她開演唱會，古仔必定支持，今次他買了數百張門票送給長者。