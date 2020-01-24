2019年票房十大 《復仇者4》2.2億稱冠 《廉政風雲 煙幕》3136萬港片第一

《廉政風雲 煙幕》是2019年港片票房之冠。

【明報專訊】香港電影業進入寒冬期，2019年首輪上映的香港電影只有46部，較2018年的53部少了7部。早前香港電影工作者總會會長田啟文稱影業低迷，目前只有3、4部戲拍攝中，完成後未有新戲開拍。2020年港產片數量可能比2019年更少。

「香港票房有限公司」昨日公布2019年中西電影總票房十大，全年票房總收入為$1,923,196,382，比較2018年同期的總票房收入$1,957,519,527，下降 1.75%。

由2019年1月1日至12月3日，最高票房的香港電影前3位，榜首《廉政風雲 煙幕》收$31,360,754、第2位《掃毒2天地對決》、第3位是上映中的《葉問4：完結篇》。至於西片方面，首位《復仇者聯盟4：終局之戰》收$221,895,530，第2位《反斗奇兵4》，第3位《蜘蛛俠：決戰千里》。

《葉問4》內地票房衝9億

《葉問4：完結篇》香港上映13日，票房衝破2400萬港元，內地票房更達9億元人民幣，在台灣、馬來西亞與新加坡的票房也報捷。《忘形水》奧斯卡金像導演Guillermo del Toro在社交平台轉發《葉問4：完結篇》影評，留言大讚：「我可以一星期七日，每日24小時都睇甄子丹。」

娛樂組