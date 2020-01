賭王四太梁安琪舉家澳門倒數 何超盈曬愛女「荷包蛋」萌照

【明報專訊】賭王何鴻燊家族2019年喜事重重,四太梁安琪同時升呢做外母和奶奶,之後再做婆婆又做嫲嫲。在本周二除夕夜,四太率媽咪、子女、女婿及新抱,舉家在澳門的酒店參加倒數派對,溫馨熱鬧迎接新一年。

已榮升媽咪的何超盈昨日在社交平台分享一家出席倒數派對的家庭合照,見四太與媽咪外,超盈與丈夫辛奇隆、猷亨、猷君與太太奚夢瑤及超欣齊悉心打扮亮相,甚有過節歡樂氣氛。未知是否因超盈4個多月女兒辛千覓(荷包蛋)與猷君兩個多月大兒子何廣燊(荷葉飯)年紀太小,不方便帶同參加派對,所以未見四代同堂大合照。不過產後正努力收身的超盈上載與丈夫的自拍照並寫道:「All I need is u 2020 and my egg」大曬恩愛。同時她亦上載愛女近照,見被貼上眼鏡圖案遮樣的「荷包蛋」穿上白裙仔,面珠肥嘟嘟且頭髮濃密,超盈並以「Queen」形容愛女,可見一家人均十分痛惜她,視為女王一樣看待。

何超蓮快閃探賭王

賭王三太陳婉珍未有曬家人過節合照,她的女兒何超蓮昨午1時許現身養和醫院探望父親。戴上帽配便服到場的她,甫下車即箭步入醫院,未有停步影相。逗留約25分鐘便離開。有傳媒向她說新年快樂,超蓮問非所答說:「我架車呢?」之後便低頭撳電話搵司機。當座駕抵達後便上車離開。

記者:鍾偉茵