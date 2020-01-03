寰亞唱片成叱咤大贏家 陳健安鄧小巧變喊包

【明報專訊】《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》前晚曲終人散，沒有現場觀眾的頒獎禮難免氣氛欠奉，但林海峰在尾段的1分鐘「何以」獨白：「何以有人敢唱人話，但係就有人唔肯講人話？……」沒有令粉絲失望，有關片段在網上瘋傳。過往叱咤特色之一是得獎歌手特別感性，台上爆喊好激動，當年吳業坤喊到眼鏡起霧甚經典。雖然今次沒有頒獎舞台，一樣有感動位與爆喊場面。

娛樂組

前晚寰亞唱片旗下歌手共奪9個獎項成為大贏家，陳健安（On仔）首次推出個人專輯，《一吻穿越四十六億歲》在叱咜十大排第9位外，更奪唱作人金獎，心情激動喊到收唔到聲。

On仔知道自己的歌打入十大已忍不住哭，再宣布他奪唱作人金獎，他激動得說不出話來，他哭着說：「我講唔到嘢！我一直覺得自己係攞亞軍嘅人，但今次我攞A，好似發緊夢，感覺好正。要好多謝幾位好兄弟，記得單飛後有晚一齊飲嘢，有個兄弟搭住我膊頭話，你寫啲歌得㗎，你一定要上台呀，當時我答唔到佢，依家我可以喺呢度多謝佢。最後，我熱愛香港，熱愛生命，希望我可以排除任何恐懼，繼續自由創作，堅持，加油。」

鄧小巧被取笑「銀妹」

同場另一喊包鄧小巧，獲叱咤女歌手銀獎，領獎時哭成淚人，更被公司同事取笑做「銀妹」，她笑說：「我真係好開心好開心！我準備飛去一個小島尋找自己，學習瑜伽，然後計劃今年的工作！」首次連奪兩獎的Nowhere Boys，主音Van亦難掩激動，並忍着淚說：「之前5年都是在台下做觀眾，當時諗可能要等到成立10周年至攞到獎。」

林二汶獲獎獻給盧凱彤

林二汶憑歌曲《最後的信仰》，奪得「叱咤十大」第2位，亦是她個人發展以來，首次在叱咤奪歌曲獎。二汶前晚在社交平台寫得獎感受，特別提到已故好友盧凱彤。二汶出道近20年，要感謝合作的同事、音樂人與父母等。她說：「感激我心中的，我身邊的，還有我天上的老師。最後，我將這個獎項獻給盧凱彤，感激你這樣疼愛過我。」

有參與頒獎禮的商台DJ森美，在社交平台分享感受，寫道：「叱咤所有獎項都已頒發，你可能覺得不是每個獎都如你願，我同樣覺得。因為每人都有自己喜好與選擇，現實跟自己的想法不同，就是一個好藉口，讓我們明天繼續努力，2020好好繼續學習，共勉之。」

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