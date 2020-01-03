張栢芝帶3子遊樂園 被偷影動氣鬧人

【明報專訊】張栢芝育有3名兒子Lucas、Quintus和Marcus，向來沒有偏心，對3名寶貝仔一樣痛惜，經常帶他們四出遊玩。趁新年學校假期，小朋友不用返學，栢芝前日便帶同3名兒子，加上幾名Quintus的同學仔，工人姐姐等一行多人，齊到主題樂園遊玩。

身穿一身鮮紅衣裝束配熒光粉紅冷帽的栢芝非常搶眼，與一歲大孻仔Marcus穿上紅色母子裝，並緊緊抱在懷中，一邊興奮對手機鏡頭自拍短片，Quintus則在鏡頭前做出趣怪表情，即使有途人認出，也懶理其他人眼光，心情似乎不錯。

精靈活潑的Quintus跟朋友仔在園內開心滿場飛周圍走，栢芝則主力照顧Marcus，又不時自拍，拍下Quintus仿《星球大戰》武士手拿激光劍與朋友仔對打，玩得興奮投入。

盼孩子擁開心童年

栢芝從未公開Marcus生父身分，平日自拍或出外時很小心，盡量避免孻仔被拍正面照，防容貌曝光。她在Instagram分享短片之餘，更留言：「希望所有小孩子長大之後，永遠記得他們的童年有多開心。」

雖然小朋友戴上帽子刻意遮樣，可是，當栢芝發現有人欲偷拍Marcus樣子時，愛子心切的她即忍不住開口鬧人。

娛樂組