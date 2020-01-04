為汪峰打破外父命 章子怡元旦誕8磅男B

【明報專訊】40歲章子怡與老公汪峰育有4歲女兒「醒醒」，去年10月底她宣布懷第2胎，一直有傳她佗男B為汪峰追仔成功。早前已赴美國待產的她，昨午在微博宣布兒子已於2020年元旦出世，她上載與汪峰分別抱着兒子的照片，榮升姐姐的「醒醒」摸着弟弟，畫面溫馨。章子怡感恩說他們的生命中多了一個他，是上天賜予最美的新年禮物。汪峰亦留言說再一次感受到母親的艱辛與偉大，多謝老婆。他透露兒子重約8磅是小胖子，嗓音嘹亮。

48歲汪峰的前女友葛薈婕及前妻康作如都為他生了女兒，分別是14歲的汪曼熙及7歲的汪璟怡，而章子怡於2015年為他誕下第3名女兒「醒醒」，因而被指天生外父命。有傳汪峰一直想追個仔，去年4月已傳章子怡懷第2胎，更有指追仔成功佗男B，打破汪峰外父命之說。

汪峰醒醒陪伴美國待產

章子怡於10月底挺着巨肚到日本出席東京國際電影節開幕禮，正式宣布已懷孕7個多月（30周），但未有透露胎兒性別。早前她到美國待產，汪峰及「醒醒」陪伴，她還到沙灘替「醒醒」慶祝4歲生日。元旦下午她在微博表示進入倒數階段，預告BB快將出世。

上天賜予最美新年禮物

昨午章子怡開心在微博報喜，透露兒子已在元旦出世。她上載3張照片，兩張是她與汪峰分別抱着兒子，「醒醒」在旁輕摸弟弟，另一張是「醒醒」望着弟弟的相，十分溫馨，但未見到B仔的樣子。章子怡寫道：「2020年1月1日，我們的生命中多了一個他，從此我們的世界又多了一份幸福的牽掛，這是上天賜予我們的最美新年禮物，感恩！新年真好，祝福大家新年快樂。」

汪峰再做老竇：開心極了

汪峰轉發並透露兒子重約8磅。他興奮說︰「第2次站在妻子身邊，緊握着她的手，迎接寶寶的降臨。再一次感受到母親的艱辛與偉大。謝謝老婆，謝謝你在2020年第一天這麼好的時刻帶給我、帶給這個家一個超級健康，嗓音嘹亮，七斤二両的大胖小子，開心極了，順產母子平安。祝大家新年快樂！」

張晉姚晨送祝福

張晉發文祝賀章子怡：「眼裏都是幸福，真好！」姚晨說：「恭喜子怡，辛苦啦！家有兩娃以後會更辛苦的！」

章子怡回覆姚晨說：「謝謝大姚，還真是兩娃，大姐姐可以做幫手，辛苦並快樂着。」

娛樂組