新劇大量親熱戲 龔嘉欣著情趣內衣挑逗羅天宇

【明報專訊】龔嘉欣、羅天宇、王敏奕及龔慈恩等昨日出席無綫劇集《香港愛情故事》開鏡禮，龔嘉欣表示與羅天宇曾合作《愛·回家》，但彼此不熟，今次演夫妻，有大量親熱場面，首天開工已到九龍塘時鐘酒店拍超級牀上戲，她著喱士情趣內衣挑逗羅天宇，之後會到劏房和太空艙取景。她說：「雖然劇情搞笑，但好多親熱戲，我都有點擔心，首次演牀上戲，事前要約天宇食飯，盡快培養感情。」

羅天宇為半裸出鏡操肌

羅天宇笑言角色日日夜夜都跟愛妻纏綿，他是第一次踏足時鐘酒店，又從劇本上睇到自己有裸露場面，只著三角褲出鏡。他說：「今次是演技大突破，除衫前我要健身，還好我的股肌一向好勁。」龔嘉欣聞言狂笑：「幻想他只著內褲的模樣，好驚嚇。」拍親熱戲會否怕另一半呷醋？龔嘉欣澄清：「我都擔心他的另一半，我跟天宇沒什麼，希望她不要介意。」羅天宇否認戀上戴祖儀，口窒窒說：「我真的沒有，點會驚，我單身，聖誕節跟家人外出食飯遺失銀包，損失所有證件和4位數現金，我無放親密照，只有自己證件相。」有傳龔嘉欣秘戀馬來西亞富二代，新歡打本給她開火鍋店？她說：「不是男友，開火鍋店就真，開張一個月，終於明白創業容易守業難，我連樓面、廚房、包餃子都自己做。」

王敏奕拍親熱戲未知會老公

王敏奕婚後再拍劇，會跟謝東閔等多名男演員有不同程度的親熱戲，她說：「我正跟監製研究拍攝尺度，會盡量配合，反而未同老公曾國祥講。」談到奶奶最近因病住院？她稱每天都會探奶奶，互相照顧。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中