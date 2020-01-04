做節目主持止戲癮 蔡瀚億慶幸有工開

【明報專訊】反修例風波從去年6月起爆發超過半年，香港經濟至民生嚴重受影響，演藝界發展也停滯不前，蔡瀚億（BabyJohn）參與的多部電影也要延期，幸好柳暗花明又一村，他憑去年初播出的劇集《荷里活有個大老千》贏得口碑，機緣巧合下獲邀頂替鄭裕玲（Do姐）主持商台節目《口水多過浪花》一星期，由於表現稱職，獲節目監製和Do姐肯定，點名找他做「御用頂更」，之後曾頂替余迪偉，又伙Do姐做過節目，因而開闢出主持的路線。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

蔡瀚億（BabyJohn）近期接了不少節目主持工作，包括香港開電視的《宜居住遊行》及ViuTV的《晚吹—空肚講宵夜》，主題圍繞介紹樓盤和飲食，讓他可以寓工作於娛樂，「入行後好想做些事情，能真實表達自己的睇法和感受，Do姐就畀信心我去做」。

根在香港不想移民

他表示以前想移民，因香港的樓宇距離太近，但去完台灣拍《宜居住遊行》，想法又改變了，「台灣的豪宅相對寬敞、平價，一間房等於我全間屋，心想可以如何分租、放多少衣櫃。有個500呎向海單位只賣200幾萬港元，全個攝製隊都心動，我又探訪過移民當地的香港人。去完這趟，我更覺得香港買樓難，但想深一層，自己的根在香港，暫時未想抽身而去」。

不知何時拍到開山作

BabyJohn稱去年5月自組工作室後，遇上香港發生大事，這個考驗和挑戰，反而激勵他學守業，直至達成夢想為止，「我是睇香港電影大的，行業行到這步，之後應該點做，我都有想法，好想創作故事拍一部電影，但目前是磨刀期，未知何時拍到開山之作」。他感恩經理人幫忙處理行政、宣傳的事宜，又獲合作的商戶愛戴，減少好多煩惱。

BabyJohn笑言之前等開戲的日子，戲癮大發，盼有演出的機會，「有些電影計劃，一直跟導演研究角色如何演繹，知道延期拍攝時，就會想何時可以拍呢？不過都理解當下開戲有難度，大家都有困難，要共渡時艱。雖然收入減少了，但夠生活費就得，現在有工作已很難得，我會一邊等機會、一邊嘗試找工作的可能性，不要讓自己停下來」。

開心獲邀拍飲食節目

BabyJohn自認平時好慳家，甚少花錢買時裝，選購日用品都計師奶數，花費最多在飲食上，所以當獲邀拍《晚吹—空肚講宵夜》飲食節目時感到非常開心，「我不是愛吃昂貴的食物，而是喜歡平食多餐，我好嘴刁，拍節目會周圍介紹車仔檔、大排檔、茶餐廳的美食，務求令觀眾睇完想立即落街買消夜，或者立即下廚」。

場地提供：Kura Teppanyaki & Bar

髮型：Jove Shek @ Muse Hair

服裝：COS

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