【開箱】荷李活平權運動漸見成效 女性創意職位佔逾20%史上最高

姬達嘉域（左）執導《小婦人》，被視為金球獎及奧斯卡得獎熱門。

【明報專訊】還記得上月公布金球獎提名名單後，金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）並未因《爆炸性醜聞》角逐最佳女主角（戲劇類）而表現興奮，反而怒斥主辦單位歧視女性，導致《小婦人》、《豔舞大盜》及《別告訴她》等女導演無一入圍。

女性創意職位急增

說穿了，頒獎禮不過遊戲一場，提名與否亦非跟質素直接掛鈎。宏觀來看，女性創意職位包括導演、編劇、監製等數目，在2019年錄得明顯升幅，這個結果反而更值得留意。據聖地牙哥州立大學的女性影視研究中心負責人Martha Lauzen博士最近發表統計數字顯示，在2019年百大賣座荷李活電影中，任職創意職位的女性百分比已升至20%，相比2018年增加4%，升幅頗為驚人。

此外，如果以去年最賣座500部電影計算，女性創意職位佔有率更達到23%，換句話說，在主流電影幕後人員中，幾乎佔了四分之一是女性，這個數字不單刷新荷李活最高紀錄，更代表平權運動漸見成效，絕對值得高興。

女性電影多人期待

人數增加了，不難；質素同步上升，才是重點。回顧過去一年，《不得鳥小姐》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）改編名著的電影版《小婦人》，橫掃女性影評人協會等多個最佳電影、導演及編劇獎項；華裔女導演王子逸（Lulu Wang）的《別告訴她》更入圍金球獎最佳外語片，就連超級英雄片如《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）、《黑寡婦》（Black Widow）等，亦紛紛邀請女導演操刀，反映荷李活的勢力分佈圖，逐漸向公平和健康方向發展。

另一方面，美國電影網站IMDb上月公布2020年觀眾最期待的十齣作品，結果發現女性主導的電影共佔4部，包括《神奇女俠1984》、《黑寡婦》、《花木蘭》（Mulan）及《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey），究竟事有湊巧？抑或影迷的平權意識加深了，所以作出相應選擇？

值得一提的是，《花木蘭》亦是由新西蘭女導演妮姬卡路（Niki Caro）執導、內地「小龍女」劉亦菲扮演同名主角，由於後者公開表態，支持香港警察執法，結果惹怒部分網民，透過社交媒體轉發「#boycottmulan」（杯葛花木蘭）訊息，到底男女平權重要？還是自由人權更重要？待本片3月開畫時，便知杯葛行動是否有效。