內地發展無拖拍 佘詩曼恨有男士陪旅行

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）近年主力在內地發展，難得返港擔任美容公司代言人，昨日由數名工作人員護送到場出席發布會，同場嘉賓還有吳嘉龍、馬詩慧和二女王麗嘉。阿佘透露去年12月已收爐，待農曆新年後才開工，早前先後到日本、泰國及台灣旅行充電，但只跟女性朋友一起，笑說恨有男士同行，希望盡快實現。阿佘嘆在內地跟男演員只限工作上，未遇到對象。

增強抵抗力防病毒

提到被視為《延禧攻略》番外篇的《金枝玉葉》最近播映？阿佘表示未有時間煲劇，稍後一口氣追看，亦期待有機會跟《延禧》班底再合作。武漢爆發不明原因的病毒性肺炎，她自言暫時不用到武漢工作，希望盡快沒事，她平日化妝後難戴口罩，但搭飛機會戴。她會食維他命補充營養和多休息，增強抵抗力。提到好姊妹梁靖琪剛誕兒子？阿佘稱BB要照燈，剛出院，稍後才探望，預備送衫仔。她看過相片，讚BB樣子似父母眼大大很得意，未知會否上契。農曆新年她打算陪媽媽，或帶媽媽出外旅行，亦會幫手整蘿蔔糕給親友賀年。

王麗嘉認家姐太快換女友

馬詩慧長女王曼喜與同性新歡Elaine打得火熱，兩人去旅行兼在社交網站放閃。馬詩慧稱Elaine已融入家中，最緊要女兒鍾意。問是否覺得曼喜換女友太快？王麗嘉搶答：「是！家姐跟我拍拖方式好唔同，次次跟她講要認識耐些，不要太快就一起，但她好快、好易投入。」馬詩慧認為是性格問題，旁觀者講任何事，當事人未必覺得。她說二女王麗嘉較慢熱和喜歡留家做宅女，所以沒有追求者。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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