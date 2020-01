Twice不敵師妹 ITZY金唱片奪兩獎

next

【明報專訊】由韓國唱片產業協會主辦的《第34屆金唱片獎》頒獎禮,昨日在首爾高尺天空巨蛋舉行。頒獎禮分兩日進行,昨日先頒發數碼音樂獎項,今日會頒專輯獎。

昨日大會邀請了《熱血司祭》金南佶、《皇后的品格》申成祿、《來自星星的你》安宰賢、《我的野蠻女友》周元及《綠豆傳》金所炫等,擔任頒獎嘉賓。

獲得十大最佳數碼音樂的歌手包括Twice、防彈少年團(BTS)、少女時代成員太妍、Blackpink的Jennie、樂童音樂家、請夏、Paul Kim、樂隊Jannabi、MC the Max及ITZY,當中今年出道的Twice師妹ITZY還奪得新人獎,比Twice得更多獎項。最佳組合落在Mamamoo身上,至於至高榮譽的數碼音樂大獎由BTS的《Boy with Luv》奪得,可惜7名成員未有現身,由經理人公司老闆房時赫代領。

為頒獎禮壓軸演出的Twice,坐在旋轉木馬登場,充滿夢幻色彩,Twice一口氣演唱去年代表作《Yes or Yes》、《Fancy》及《Stuck in my head》,成員彩瑛宣稱身體不適而未有出席紅地氈儀式,直至正式演出才現身。