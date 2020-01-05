【開箱】南宮民拯救包尾棒球隊 《奇蹟拍檔》收視節節上升

【明報專訊】韓國SBS電視台播畢韓劇《亡途覓雪》後，由《看見味道的少女》南宮民擔正的《奇蹟拍檔》緊接播出，講述韓國職業棒球聯賽，排名最低球隊重新振作的故事。香港觀衆可透過myTV SUPER同步點播。

以男觀眾為主

SBS是韓國三大免費電視台之一，周五周六晚檔期的劇集，論陣容、製作及人氣，《奇蹟拍檔》都不及秀智與李勝基合演的《亡途覓雪》，但《奇蹟拍檔》至今僅播出6集，前晚播出的第6集收視，上下兩部分別錄得11.6%及14.1%，已超越《亡途覓雪》最高13%收視成績，所以實力絕對不弱。

《奇蹟拍檔》上月中首播，第一集收視上下兩部分別錄得3.3%及5.5%，如今收視已翻倍，足證愈來愈受觀衆歡迎。據韓媒分析，在最大新聞網站《Naver》中，有關《奇蹟拍檔》的評論以男觀眾為主，打破一直以來只有女觀衆煲劇的慣例，這相信跟劇集以棒球為主題有關。

《奇蹟拍檔》首集講述在職業棒球聯賽中，排名最低的夢想隊在季賽最後一次上陣，依然無法翻身，遭對手奚落，隊員之間還因為不和，當着全場球迷面前大打出手，成為球壇笑話。團長難辭其咎離職，換上對棒球一曉不通的南宮民，他要趁新球季開始之前，處理內憂外患，帶領球隊脫離谷底。

不懂棒球的團長

劇中主要講述棒球隊營運，不是老調陳腔的運動員熱血奮鬥故事。劇中出現不少營運球隊的專用名詞，對球迷來說會看得很過癮，例如劇集的英文名「Stove League 」，正是指球季休息，其間球隊進行調整從而提升戰鬥力的階段，當中包括更換球員及招攬新人等。

男主角南宮民對香港觀眾來說，也許比較陌生，其實他主演過不少高收視韓劇，包括《金科長》、《Dr. prisoner》及《操作》等，在韓國頗有收視保證。扮演球隊營運經理的，是曾主演《青春時代》的朴恩斌，知名度與演技尚淺，南宮民要獨力孭飛，真的不容易。

南宮民在劇中扮演我行我素、行蹤神秘的新任團長，雖然對棒球一曉不通，能力備受質疑，但他作風果斷，能狠心將隊中「毒瘤」逐一鏟除。南宮民在角色掌握方面做得不錯，至今播出的6集中，他已鏟除自大躁狂的擊球手、力保懦弱的總教練、擺平不和的球員等等，合情合理又讓人看得痛快。續後劇情發展，估計球隊會獲得最後勝利，但南宮民如何成就此目標，才是關鍵。

朴恩斌在劇中是輔助角色，講述她因為父親關係，一直熱愛夢想隊，可惜她感情用事，不滿南宮民不近人情的處事方式，但又佩服對方的能力。到底此劇會否走回韓劇慣常硬加愛情線的套路，觀衆大可拭目以待。