避網民狙擊 無綫藝人快閃百萬行起步禮 曹永廉身體不適臨陣缺席

被邱芷微（右圖）在網上數他做活動司儀的不是，蔡康年（左圖）昨日稱不介意再合作。（攝影：鍾偉茵、孫華中）

【明報專訊】自2019年6月爆發「反修例風波」後，有網民不滿無綫新聞報道偏頗，發起「追星運動」，無綫旗下藝員成為狙擊對象，很多宣傳活動移師電視城舉行。昨日《2019/2020年度公益金港島、九龍區百萬行》於香港大球場起步，無綫派出藝員出席，是今年唯一參與的本地傳媒機構，但最後只是「現身」支持，未有參與步行。眾人於起步禮後即從另一門口上車離開，連活動後的傳統茶敘亦取消，全程與市民零接觸，並避開人群。之前高調撐警的曹永廉原本有份參與，但最後以身體不適為由缺席。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵、孫華中

昨日出席百萬行的無綫藝員包括江嘉敏、張寶兒、鄧佩儀、傅嘉莉、黎燕珊、楊玉梅、蔡康年等近60人，陣容較以往有視帝、視后及當家小生、花旦坐鎮遜色，算近年最弱。早前被爆組團到警總送暖的曹永廉，活動前被網民點名狙擊，原本通告有他的名字，最後無綫方面稱他身體不舒服因而缺席，前晚他卻參與《慈善星輝仁濟夜》演出；相反另一撐警藝員莊思明則照樣現身。

公司風褸「隱形」

一眾藝員亦未有按傳統穿上TVB風褸到場，僅部分人作代表上台時穿著，落台即除下；另外，高層李寶安、杜之克及樂易玲等都不接受訪問。

江嘉敏被問來會場時可擔心安全？她笑言沒有，因病了幾日未睡醒，事前公司未有特別「溫馨提示」。提及今年無派風褸，她自言第2年參加，所以不清楚，但記得舊年是有的。她剛開拍新劇《食腦喪B》，笑言可能命運安排，一開新劇就會病。她稱被陳曉華傳染，發燒了兩三日。

蔡康年第5年參與百萬行，不擔心安全問題，大家都是想為慈善出力，他稱公司亦無特別增派人手保護他們到場；唯一不同的是今年無派發風褸，但沒講原因，他相信公司的安排。

被力數不是 蔡康年稱沒受影響

談到早前他與《愛·回家之開心速遞》飾演「賈名媛」的邱芷微合作擔任活動司儀後，後者在社交網力數他的不是，蔡康年表示不會再回應事件，老闆和主辦單位有讚他當晚做得很好，多謝他們信任。會否跟邱芷微再合作？他稱若主辦單位安排會接受，不會尷尬。他自言不知為何有這個誤會，其司儀形象亦沒受事件影響，工作陸續有來。

黎燕珊加盟無綫後第2次參加百萬行感榮幸，不擔心有混亂事件發生，稱公司安排得很好，一切聽從安排。今年只有無綫一間傳媒機構參與，可覺得場面冷清？她說為慈善出分力，毋須擔心太多。她開心在《多功能老婆》的角色受歡迎，仍沉醉於喜悅之中，希望農曆年後推出的《法證先鋒IV》同樣有好反應。

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