傳欠巨債明道兄殺妻兒再自縊亡

【明報專訊】台灣藝人明道的41歲胞兄林明弘，發生疑勒斃妻兒後再自縊身亡的悲劇。據台灣傳媒報道，有登山人士昨午在台北市內湖區安泰街的土地公廟旁步道發現三具屍體，林姓男子吊在樹上，樹旁躺着他的39歲太太及年約10歲兒子，兩人頸部有勒痕。其後林姓男死者證實是明道的胞兄林明弘，有指他因被追討50多萬港元欠債，無力償還，曾向親友透露有輕生念頭。明道得知噩耗，透過經理人表示非常震驚與難過，他一無所知，試圖了解發生什麼狀况。

明道非常震驚難過

台灣警方初步調查，死者是一家三口，根據現場情况研判，疑是41歲男子林明弘先勒斃妻子及兒子，並覆蓋白布後，再上吊自殺。據悉警方現場雖然未找到遺書，但根據死者手機內容，林明弘死前曾跟親友表示，因欠債200多萬台幣（逾50多萬港元），無力償還，多次透露有尋死念頭。

對於胞兄一家的噩耗，明道的經理人向傳媒表示：「目前明道非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀况。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警釐清真相，並且安慰家人。」有指明道父親昨午獲通知前往派出所，在場還有一名女性家屬傷心痛哭。據悉明道原本要往內地工作，臨時取消行程。

明道曾助兄還債

現年39歲的明道原名林朝章，自幼家境清貧，父母在菜市場擺攤養家，他小時候跟哥哥林明弘也在幫忙賣菜。出名孝順的明道出道後發展理想，幫家人還過百萬債務，走紅後再買千萬豪宅與家人同住。他與哥哥昔日關係親密，曾說幼稚園時因肌肉無力，比他年長兩歲的哥哥天天孭他返學放學。兄長結婚時，更由他埋單。不過林明弘被指多次以明道名義在外借錢，對債主說弟弟會幫忙處理。林明弘早年欠債過千萬台幣，又曾發生債主拿不到錢，到明道記者會現場。明道過去曾出手相助，但哥哥債務無止境。他曾表示，兄長是「不定時炸彈」，並於2016年對外發表聲明：「冤有頭、債有主，每個人都該替自己負責。」

圖、文：自由時報