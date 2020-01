【明報專訊】成軍短短3年的韓國女團Blackpink,粉絲已經遍佈全球,去年獲邀擔任美國Coachella大型戶外音樂節的表演嘉賓,而在前日舉行的第34屆韓國金唱片頒獎禮上,成員Jennie亦獲選為十大最佳數碼音樂歌手之一,成績理想。為了報答助手們在過去一年付出的心機和努力,Blackpink成員決定每人送一個名牌手袋作回饋。從工作人員透過社交媒體上載的合照可見,6名女生背向鏡頭,每人手上拿着不同顏色的手袋拍照,粉絲見狀紛紛留言大讚Blackpink慷慨。

提起Blackpink,去年4月推出主打歌《Kill This Love》成績驕人,截至昨日為止,MV累積點擊率剛突破7億大關,同時成為Blackpink出道至今第4首「7億MV」,其餘3首分別是《Ddu-Du Ddu-Du》、《Boombayha》及《As If It's Your Last》。