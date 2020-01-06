【開箱】《1917》一鏡到底虛虛實實 噱頭還是必須？

【明報專訊】第77屆金球獎頒獎禮將於香港時間今日上午舉行，賽前獲得戲劇類最佳電影、導演及配樂3項提名的《1917：逆戰救兵》（1917），能否為導演森文迪斯（Sam Mendes）拿下人生第2座金球獎？暫時仍是未知數，但可以肯定的是，本片採用「一鏡到底」拍攝方式，不單難度極高，觀眾彷彿置身戰場的真實感亦大增。估計下周公布的奧斯卡提名名單，《1917》勢必入圍更多技術獎項。

增強實感 減少星味

現年54歲的森文迪斯，還未捧走今屆金球獎，先獲英國皇室封爵，既表揚他對影壇的貢獻，亦可視為執導愛國電影《1917：逆戰救兵》的回饋。新片靈感源自森文迪斯祖父參與第一次世界大戰的經歷，當時戰火滔天，德軍設下陷阱，藉此殲滅英軍，兩名英國小兵臨危受命，必須在一日之內，越過敵陣趕赴前線，煞停同袍進攻。如果任務失敗，1600英兵勢必全軍覆沒。

首次兼任編劇的森文迪斯，請來名氣不大的《神奇虎爸》佐治麥基（George MacKay）及《權力遊戲》甸查理斯卓文（Dean-Charles Chapman）扮演兩名英兵，這跟他以「一鏡到底」方式拍攝《1917：逆戰救兵》目的雷同，就是要減少星味，增強電影的真實感。

下半場的斧鑿痕迹

回顧奧斯卡最佳電影《飛鳥俠》、柏林影展銀熊獎得主《一鏡柏林》，以及日本喪屍喜劇《屍殺片場》等，都曾以「一鏡到底」作招徠。據森文迪斯解釋，採用這種拍攝手法，並非為了炫耀技巧，而是為了帶領觀眾更易投入這場血腥、暴力、冷酷的求生之旅。

為了讓台前幕後「神同步」完成拍攝工作，整個劇組的綵排時間長達半年。電影由兩名英兵在大樹下躲懶開始，突然收到上司急召，要求二人盡快趕赴前線，從此鏡頭一直未有離開他倆，過程經歷生死，直至其中一人中彈昏迷，眼前一黑，第1組鏡頭才算圓滿結束。

當他蘇醒過來，太陽已經下山，第2組鏡頭在黑夜中展開，一路到他完成任務為止。不過，下半場的「一鏡到底」帶有不少斧鑿痕迹，估計導演利用高超的剪接技巧，配合電腦特技而成。觀眾入場時不妨落足眼力，找出虛虛實實。

影評與《雷霆救兵》同分

撇除攝影上的噱頭，《1917：逆戰救兵》不失為一齣精彩而觸動人心的電影。美國影評網站IMDb給予8.6分（10分為滿分），巧合地跟另一金像大導史匹堡（Steven Spielberg）的經典戰爭片《雷霆救兵》同分。

為了加強電影叫座力與話題性，導演亦碌盡友情卡，請來一眾巨星包括「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、《皇上無話兒》金像影帝哥連費夫（Colin Firth）、《內政保鑣》金球視帝理察麥登（Richard Madden）、《皇家特工：金圈子》麥克史壯（Mark Strong）等客串演出，證明電影需要叫好，更加需要叫座。此片將於本周四（9日）在港開畫。