《上流寄生族》膺最佳外語片 Awkwafina首名贏亞裔影后 畢彼特奪男配《從前，有個荷里活》3獎

【明報專訊】第77屆金球獎頒獎禮昨日在洛杉磯舉行，賽前獲得5項提名的《從前，有個荷里活》包辦最佳（喜劇或音樂類）電影及劇本獎外，「男神」畢彼特（Brad Pitt）更奪得最佳男配角獎，成為今屆大贏家。另一方面，亞洲電影勢力抬頭，韓片《上流寄生族》大熱捧走最佳外語片獎之餘，中韓混血兒Awkwafina（林家珍）更憑全片包含70%中文對白的《別告訴她》（The Farewell），成為首名亞裔金球影后。

導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）自編自導、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與畢彼特（Brad Pitt）合演《從前，有個荷里活》，雖然上映期間鬧出李小龍女兒李香凝不滿電影醜化亡父，跟導演隔空罵戰的風波，卻無阻此片橫掃最佳（喜劇或音樂類）電影、劇本及男配角3項金球獎，成為眾片之冠。

戲中飾演動作演員替身的畢彼特，致謝時特別提到4名競爭對手：《愛爾蘭人》阿爾柏仙奴（Al PAcino）和祖柏西（Joe Pesci）、《教廷白煙》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），以及《A Beautiful Day in Neighborhood》湯漢斯（Tom Hanks），大讚他們都是影壇神級人物，能跟他們一起提名是最大榮譽。

畢彼特前妻微笑傾聽致辭

隨着畢彼特跟《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚後，他跟第一任前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）終於和好如初，當他上台領獎時，電視直播剛好拍下她微笑傾聽前夫致辭的畫面，網民留言大讚「畫面很有愛」。

奉俊昊領獎大叫：太神奇了

提起畢彼特，上周出席美國電影學院表揚年度十優電影的午宴上，巧遇《上流寄生族》韓星宋康昊，畢佬主動上前握手，興奮得恍如粉絲見偶像般。事實近年亞洲電影勢力抬頭，《上流寄生族》挾康城影展最高榮譽金棕櫚獎之名，昨在金球獎再下一城，成為韓國史上首部贏得最佳外語片的電影，導演奉俊昊上台領獎前忍不住以英文大叫：「太神奇了！令人難以置信！」不過《上流寄生族》同時入圍最佳導演及劇本，結果不敵對手，最佳導演是《1917：逆戰救兵》森文迪斯（Sam Mendes），最佳劇本由《從前，有個荷里活》塔倫天奴奪得。

Awkwafina擊敗兩大影后

另一方面，首次入圍即憑《別告訴她》擊敗兩大金像影后：《走佬阿媽》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及《Late Night》愛瑪湯遜（Emma Thompson）的31歲亞裔女星Awkwafina，獲頒最佳（音樂或喜劇）女主角，她特別鳴謝父母及祖母支持，「希望媽媽在天國某處，正在看着我吧」。

Awkwafina原名林家珍（Nina Lum），本是饒舌歌手，近年進軍影壇，參演《我的超豪男友》及《盜海豪情：8美千嬌》等賣座電影。她在美國紐約皇后區出生及成長，曾到北京學習中文。

《別告訴她》是美籍華裔女導演王子逸的親身經歷，講述年輕作家比莉（Awkwafina飾）的祖母患末期癌症，家人決定隱瞞病情，並藉着舉行婚禮，讓祖母在有生之年最後一次共敘天倫。

（第77屆金球獎頒獎禮）