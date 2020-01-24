曾3年賣不出一首歌 AGA吐氣揚眉闖紅館舞台

【明報專訊】踏上紅館舞台是不少歌手的夢，入行7年的唱作女歌手AGA（江海迦）今年終於圓夢，4月迎來人生首個紅館演唱會，亦是首名以全自創歌曲踏上紅館舞台的香港女歌手。縱使過程經歷不少辛酸，但AGA表示這一個一個難關，築成她最終登上紅館的階梯，會以實力跟質疑她的人說：「我並不是『就咁』上紅館！」兩場《AGA Round Midnight LIVE 2020》演唱會於4月3、4日在紅館舉行，即將踏上夢想之地，AGA縱然感壓力，但這是一個挑戰自己的好機會。

記者：陳釗

攝影：孫華中

演唱會主題是Dream（夢想），她說很多人可以將目標訂到很高，但並非每個人都實現到。除「棟篤唱」，她還希望克服跳舞困難，將音樂同肢體融合。AGA表示沒刻意想要成為首名以全自創歌曲踏上紅館舞台的女歌手，只是曾跟監製舒文講過，想做一個全是自己創作歌曲的騷，她說：「不一定自己創作就是好，只是想跟大家分享我的故事，創作在我的人生很重要，想做屬於AGA風格的廣東歌。」

外界有「聲音」質疑她是否夠資格上紅館？AGA覺得如果負評會令到自己不開心，即是自己也認同這些負評。她自言是儲夠歌去挑戰紅館，她說：「未做創作歌手時，很多人可能不知我已做了5年作曲人，再加7年唱作歌手，有12年時間，並不是『就咁』上紅館。」

情緒失控爆喊

登上紅館這條路很難行，AGA說：「演唱會叫『Round Midnight』，是我17歲首次上台唱的歌，用它的原因除了我經常凌晨寫歌外，還有意思是我第一次上的舞台只有一級，那『一級仔』，代表我一級一級走到現在。雖然當中有很多辛酸，但我會focus做到那個時刻，那感覺是很無價，每完成一首歌讓我很有成功感。」

追夢從來不易，AGA回想7年間，有幾個挫敗時刻非常難過。包括當初她決心辭去空姐，追夢做作曲人，其作品卻3年賣不出一首，她憶述：「雖然氣餒，但仍然繼續試，不過開始懷疑自己作品，看不到前景，身邊人開始擔心。試過一個星期無出街，不斷寫歌，死不信一首都賣不出，朋友知道就約我出街吃飯，我見到對方時，終於控制不住情緒爆喊，這位朋友還陪我由尖東行上紅館，跟我說『你一定得嘅！』後來相隔1年不夠，就賣出晒之前的歌，很開心當刻有股牛的性格，死都相信自己，後來更獲得唱作歌手合約。」

胞姊離世的領悟

至推出單曲《一》獲外界好評，事業有些眉目之際，AGA卻要面對胞姊離世之痛，她說：「那段時間是難捱，但家姐一直給我很多支持和鼓勵，我不能辜負她。」去年初她停工數個月無寫歌，因已沒故事可寫，才發覺過去6年一直顧住衝，沒了解自己的成長，和錯過很多事情，令她領悟要活在當下，2019也是她成長最多的一年。

外界經常將她與同公司的Gin Lee比較，對方比她遲入公司，卻早過她踏上紅館，可感酸溜溜？AGA肯定地說不會，早於兩年前公司問過她，她覺得紅館有別其他舞台，自覺當時心態及各方面未準備好，現在才是最適合時間，她坦言：「7年這個時間剛剛好，儲夠歌完成一個演唱會。加上去年做了一個tour，累積不少舞台實戰經驗，才夠膽去挑戰這個舞台。」向來對自己頗苛刻的AGA說：「我是按自己步伐去做每一件事的人，只會跟自己比較和比賽，見到其他歌手開紅館騷會支持，替對方開心。我和Gin Lee、JW和鄭欣宜的風格很不同，樂壇應該百花齊放。」

場地提供：銅鑼灣YoofHex

服裝：I.T

髮型：Gary Sun from Hair@M

化妝：Vanessa Wong

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