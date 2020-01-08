享受單身 感情事隨緣 葉蘊儀自爆曾為子女放棄再婚

【明報專訊】葉蘊儀以過來人身分，參與ViuTV真人騷節目《一切從失婚開始》，透過旅遊深情剖白，帶出正能量給失婚同路人渡過低潮。她表示時間是淡忘痛楚的止痛藥，她亦曾遇到再婚機會，只是不想當時仍年幼的子女要重新適應，最後選擇放棄，近年反而獲女兒鼓勵找個對象談戀愛。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

即將踏入47歲的葉蘊儀，13歲時被星探發掘拍廣告，翌年加入影壇，1988年拍港、日合資的科幻電影《孔雀王子》飾演阿修羅，結果一炮而紅，受歡迎程度遍及港台日韓，後來更推出過數十張日語、韓語、國語及粵語專輯。走上事業高峯的她於22歲結識香港玩具富商陳柏浩，隨即閃婚及退出娛樂圈。婚後誕下一子一女，可惜婚姻只維持5年便結束。27歲回復單身後的她於2001年復出幕前。

建議失婚者多與朋友傾訴

葉蘊儀表示離婚已是很久前的事，所以節目裏回憶舊事已忘記傷痛，「以前當然會不開心，但經歷過了，小朋友都長大了，再勾起件事都好淡然，純粹以過來人身分去分享。其實離婚好普遍，若有人剛剛離婚又帶住小朋友，我會建議用多點時間去跟小朋友相處，因為他們長大後就不需要你」。她又建議失婚者找信任的人傾訴，能加快走出陰霾，別要怕家人知道及擔心別人睇法，不要收埋自己或鑽牛角尖，「我處理得OK，當年都是找朋友傾心事，但朋友只能分享，最緊要自己想得通，我對自己講『夠喇，要忘記，要做好自己。』便寄情湊小朋友，時間就過得好快」。

婚後3年發覺不適合

葉蘊儀也因離婚更了解自己，「我13歲就工作，做了7、8年覺得是時候進入另一階段，心想結婚生仔是人生必經的，沒考慮當時只得22歲；結婚後3年就發覺自己不適合，婚姻生活好規律，每星期六、日做重複的事，原來我不享受，我以前是個突然想做什麼就做的人，但婚後不可以想點就點。結婚不是兩個人的事，還要顧及我和他的家人，是幾個家庭的事」。

轉眼間葉蘊儀的子女分別23歲和20歲，已升讀大學，她除了安慰，亦感重獲自由，可做自己想做的事，即使身邊不乏追求者，但不急於找伴侶，對戀愛亦抱隨緣態度，她說：「擇偶條件仍是講感覺，要接受和支持我喜歡的手工藝，不過我當然想先享受單身，想去邊就去邊，好似做回後生女，過第二個生命。」

細女鼓勵再談戀愛

原來葉蘊儀曾為子女拒絕再婚，但她沒後悔，「我不想小朋友牽涉其他人，以前他們還細，若我再婚，要他們重新適應是不公平的，我要盡媽媽責任，不想因為我有另一段感情，減少跟子女相處時間，是個人問題，無對或錯」。她自認是思想開放的媽媽，與子女保持友好關係，不時互訴心事，討論世界大事，甚至會談感情問題，全無代溝。至於子女是否接納她再談戀愛？她笑言被細女挑戰：「前年開始，細女鼓勵我找個對象談戀愛。不知細女是窒我奄尖還是想激勵我？」

香港因反修例風波影響民生與經濟，葉蘊儀稱香港人好關注社會，大家都經歷好多改變，希望能安然渡過，並需要勇氣面對未來，她說：「我仍然好愛香港，現在的年輕人變成熟了，明白自己做什麼，我覺得有些家長需要多了解年輕人，支持或不支持不緊要，彼此多點傾訴，始終是自己家人，最親是你，你不聽他講，有誰會聽呢？」

對烏克蘭情有獨鍾

葉蘊儀喜歡旅遊，早前她看過改編自1986年烏克蘭（前蘇聯）切爾諾貝爾核事故的美劇《切爾諾貝爾︰傷心的兒童》（Chernobyl）後，又看到核事故後的真實照片，留下深刻印象，所以當《一切從失婚開始》的劇組提議到烏克蘭拍外景時，立即打動她參與拍攝。她說：「節目除踏足該核電廠，原本還到Tunnel of Love景點，全條隧道由樹木及綠色藤蔓圍繞，好浪漫，可惜我們秋天去，無晒綠色葉，所以去不到這景點，很遺憾。其實今次只拍攝10日太倉卒，每天只有5小時睡眠時間，但旅遊節目都是這樣。」此程到烏克蘭首都基輔，也有坐火車去利維夫停留兩三天，她說：「兩個地方都是烏克蘭，但感覺很不同，我喜歡利維夫，感覺似去了東歐，因曾被波蘭統治，遺留很靚的歐洲建築物。」她表示旅程中分享如何面對失婚及重新開始的經驗，能帶出正能量，感覺很有意義。

場地提供：Hyphen Party & Event

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