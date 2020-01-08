拒恭喜舊愛鄭俊弘結婚 姜麗文直認恨嫁

【明報專訊】無綫劇《踩過界II》昨日舉行開鏡拜神儀式，王浩信、張曦雯、蔡思貝、張振朗、姜麗文與秦沛等劇中演員出席。席間，張曦雯與姜麗文這兩位蜜運中的女人，大方分享感情生活；張曦雯表示跟男友感情穩定，卻非好事近；姜麗文則直認恨嫁，但對於舊愛鄭俊弘早前宣布婚訊，她就拒恭喜。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

王浩信劇中再扮盲俠，他稱因相隔上集已一段時間，起初也擔心要重新適應，他說：「原來角色已入血，埋位即上身。最辛苦是日前戴隱形眼鏡連續拍幾晚通宵，很傷，希望唔好拍到盲。」

張曦雯同樣演失明人士，她說是很大挑戰：「角色較成熟，很專業又有機心，跟我本人完全不同，我老襯底，監製都叫我扮成熟一點，聲音不要太小朋友。我有看回上一輯《踩過界》，參考浩信怎樣演繹盲俠。」

張曦雯讚男友多優點

張曦雯早前跟男友蜜遊夏威夷，更在社交平台分享多張由男友操刀的靚相。她透露兩人去了夏威夷旅行7天，並大讚男友攝影技術不錯，她甜笑說：「這是男友其中一個優點。（男友為何不出鏡？）他不是圈中人，費事啦！他有影大合照。」

她表示跟這名外籍男友拍拖近兩年，感情穩定，卻否認自己愛得高調，並說：「不是特別高調，正常，亦不是大家所說的好事近。一齊放假，他為我影了些靚相，所以跟大家分享。」

唔怕張振朗被拖累

秦沛與姜麗文父女檔鬥戲，姜麗文在劇中演張振朗的前女友。說到張振朗是地獄黑仔王，問她會否擔心此劇被對方拖累？姜麗文啋一聲，然後說：「不會，我不信這些，我屬牛，相士說我今年很lucky，可以過些好運給他。」

至於現實中的前度鄭俊弘（Fred）早前與何雁詩宣布婚訊，姜麗文知道此事，問到有否恭喜Fred？她拒恭喜，「都過了7年，這是他們的happy news，想尊重他們；我和男友都很幸福快樂，所以不要再問我回應了」。

姜麗文爆父想抱孫

她坦言也想結婚，因父親秦沛今年已75歲，恨抱孫。會否今年內結婚？她甜笑說：「I don't know, maybe.」她透露和男友拍拖3年，感情穩定，父親對未來女婿也很滿意。

另外，蔡思貝再演哨牙「癲姐」，她說：「已拍了兩星期，長時間戴着棚哨牙，嘴唇都少少翹，間接幫我個嘴矯形。」她又透露劇中跟張振朗依然是好兄弟，但感情錯綜複雜，更不小心失身給他。