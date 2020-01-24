花姐否認偏心 澄清MIRROR無累藝人被炒

MIRROR其中4名成員獲品牌邀請到澳門擔任開幕嘉賓，經理人花姐（圓圖）亦有同行。

【明報專訊】組合MIRROR其中4名成員楊樂文（Lokman）、姜濤、江熚生（Anson）及陳卓賢（Ian）昨日獲邀到澳門，為休閒便服品牌新店擔任開幕嘉賓，店外擠滿過百粉絲圍觀吶喊造勢。隊長Lokman透露MIRROR準備5月在九展Star Hall再開騷，暫定兩場，期待演出比上一次有突破，還希望有機會能衝出香港到外地表演。

記者林蘊兒 澳門報道

有報道指經理人花姐（黃慧君）偏心最賺錢的MIRROR，將公司大部分資源投放在他們身上，導致ViuTV其他不太賺錢的藝人不獲重視甚至被炒魷。陪同4子到場的花姐否認偏私，她說：「MIRROR參與公司好多劇集試鏡都不獲取錄，就算做綜藝節目都只得一個，好多監製都不一定用他們，所以與其他藝員都是公平競爭，沒有偏心。」

Anson稱與同公司其他藝員工作時都有傾有講，沒有不開心，而MIRROR集中唱歌跳舞表演，其他人則拍劇和綜藝節目為主，大家範疇不同；Lokman表示花姐有偏心惜MIRROR，但不代表公司偏心。

Ian近期要為一套講述打排球的新劇落力操肌，狂做運動之餘亦忍口節食，被隊友爆他只吃白烚雞肉和菜，日前與隊友食火鍋都要用熱水浸過才敢吃。

成員互揭醜態

遭Lokman揶揄有baby fat似小白豬的Ian說：「減了3至4公斤脂肪轉化成肌肉，現在有6嚿腹肌，稍後給大家看。」面上爆出青春痘的姜濤承認經常發問關於操肌問題，卻不願做，既懶做運動亦難學Ian忍口。

另外，MIRROR成員最近互相在社交網上載醜態照，Anson形容最搞笑是姜濤，他說：「當年我們到美國集訓，最多醜態相是Edan。其中肥仔發現，原來姜濤穿孖煙囪的睡姿很嬌俏！我們可以用相片來互相威脅對方，最驚流出街的一定是姜濤。」