Lady Gaga遭性侵後曾患情緒病 鼓勵受害人勇敢面對接受治療

Lady Gaga（左）在奧花雲費（右）的演講會上，重提19歲遭性侵的悲慘往事。（電視圖片）

【明報專訊】名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）趁2020年剛開始，親身到美國各地舉行巡迴演講會，首場已於佛羅里達州揭開序幕，並請來百變天后Lady Gaga擔任嘉賓，她重提19歲那年屢次遭受性侵的悲慘往事，更因此患上創傷後壓力症候群（PTSD）及纖維肌痛症。透過分享自身經歷，藉此鼓勵其他受害人及早接受治療，切勿諱疾忌醫。

奧花雲費最近在美國9大城市舉行「Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus」巡迴演講活動，除了Gaga之外，還邀請了前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）、《豔舞大盜》女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）及《逃出魔幻紀：霸氣升呢》狄維莊遜（Dwayne Johnson）等擔任演講嘉賓，雖然票價由69.5至299.9美元（約542至2339港元）不等，但仍一票難求。

19歲的悲劇

入行之後，Gaga已不止一次公開透露，她在19歲念高中的時候，曾被一名「變態的音樂製作人」屢次性侵，到底此事對她的身心造成多大影響？上周末她在奧花雲費的演講會上，重提這段不快往事，「受到性侵後，由於求助無門，我亦沒有接受任何治療，逐漸令我患上創傷後壓力症候群」。

其後Gaga在樂壇大放異彩，「突然竄紅之後，我每日都忙着在世界各地演出，然而悲慟的情緒一直埋藏心底，直至某一日，身體開始劇痛，就像當年我被性侵所承受的痛楚一樣」。事後醫生解釋，有關痛楚其實源自精神問題，令她終於明白：「藥物治療對我有很大幫助。」

後台相擁而哭

Gaga自言服食精神科藥物後，痛症得到改善，「如果停止服藥，病情便會迅速惡化，甚至在睡覺時出現痙攣。」她大方分享個人經驗，目的就是要鼓勵其他受害者，跟她一樣勇敢直視深層問題，並消除對服用精神科藥物的誤解。她的真誠發言，贏得全場掌聲。

演講會結束後，心情激動的奧花雲費跑到後台跟Gaga見面，大讚她很了不起，能夠坦率地分享自身經歷，說罷二人相擁而哭，場面感人。