《小丑》提名冠絕「英國奧斯卡」

【明報專訊】有「英國奧斯卡」之稱的第73屆英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA），昨日公布提名名單，剛於金球獎包辦最佳（戲劇類）男主角及配樂的《Joker小丑》，入圍最佳電影、導演、男主角及改編劇本等合共11項提名，數量為今屆之冠；緊隨其後的是Netflix原創電影《愛爾蘭人》和金球獎大贏家《從前，有個荷里活》，各得10項提名，而這3齣電影將會跟《1917：逆戰救兵》與韓片《上流寄生族》一同角逐最佳電影大獎。

至於兩名出爐金球獎影帝：分別憑《Joker小丑》和《搖滾太空人》獲頒最佳（戲劇類）與（音樂或喜劇類）男主角的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及泰朗伊加頓（Taron Egerton），將會在BAFTA再度碰頭，但今次兩個只能活一個。

憑《別告訴她》成為首名亞裔金球影后的Awkwafina（林家珍），卻無緣跟《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）、《婚姻故事》史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）及《爆炸性醜聞》查莉絲花朗（Charlize Theron）等爭奪最佳女主角，而是入圍觀眾投票的新星獎。頒獎禮將於下月2日在倫敦舉行。