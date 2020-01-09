無綫深夜重播《美味天王》 古天樂倒米：記得準時熄電視

【明報專訊】古天樂（古仔）和宣萱昨日出席護膚品牌活動，分享護膚心得。宣萱穿上白色套裝，古仔以白色外套配合，襯到絕！兩人早於1990年代結戲緣，早期只是同場對手，直至1998年的《寵物情緣》成情侶檔，其後合作無間成最佳熒幕情侶。無綫近日深夜重播1997年的《美味天王》，當年這是無綫30周年的台慶劇，卡士之勁一時無兩，包括古天樂與宣萱，重播也令網民熱議，回憶返晒嚟。不過，古仔知道《美味天王》重播竟然倒米，笑說：「記得準時12時熄電視！」

記者：柯美

攝影：劉永銳

古仔跟宣萱一同接受訪問，提到《美味天王》於深夜重播。古仔笑說：「記得準時12時熄電視！」宣萱在旁問古仔點解？古仔表示無論電視劇和電影，拍完就算，從不重看自己演出，但有儲起演過的錄影帶和影碟，他說：「是父母幫我儲起，他們還幫我剪報。我不想當年，會向前看。」宣萱說：「我會睇，有很多回憶，見到我個馬騮頭都好笑啦。」

直腸直肚永遠默契

近年古仔與宣萱在電影圈又合體，最近合作拍攝《反貪風暴》，古仔透露該片還有幾日就殺青，但未歲晚收爐，還有一部電影要演出，農曆年會有7、8天假期，一如過往留港度歲，陪媽咪四出拜年。宣萱亦留港度歲，她說：「得幾日假期，飛得不遠，去日本又多香港人，倒不如在港靜靜地度過。」

問宣萱這兩年拍住古仔拍了3部電影，經常對着對方有何感覺？宣萱說：「平時沒見古仔，開工才見到，他在現場除做演員，還兼顧很多東西，所以不常交談。（對厭未？）未厭。」古仔插嘴稱雖然相隔10多年再與宣萱合作，但依然好夾，他說：「我們有永遠的默契，再隔廿幾年再合作都ok，彼此認識20多年，起碼清楚她的性格，很易溝通。」宣萱指自己和古仔是同類人，說話直接，不會轉彎抹角。有否吵架？古仔說：「沒試過，意見上會有不同方向，但演員最重要演到戲。」

蔣怡帶仔女回成都探親

同場的蔣怡穿低胸連身短裙，性感現身。育有一對子女的她，身材依然弗到爆，她稱因為照顧小朋友很辛苦，又透露之前和爸爸，帶同子女返成都探親，她說：「10多年沒回成都，爸爸的孖生兄弟在成都生活，大伯和爸爸長得一模一樣，連歲半的囝囝也認錯大伯是公公，好搞笑。」

說到武漢爆發不明肺炎，可有擔心小朋友會受感染？她坦言擔心：「去的時候不知道那麼嚴重，返港看新聞才知道，朋友都致電給我，我當時已在機上，很安全，叫大家放心。香港流感嚴重，日內會帶小朋友去打流感針。」

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