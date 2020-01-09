王敏德認失敗 今年誓學好廣東話

【明報專訊】王敏德前晚為活動擔任表演嘉賓，獻唱英文歌。他稱沒試過在公開場合表演唱中文歌，他笑說：「我好失敗，多年來廣東話都那麼差，今年決定要學好廣東話及普通話，因為甚多內地工作及登台，還參演內地時裝劇。」又自言恨演古裝，因多年前於電影《七劍》中穿過盔甲策馬奔馳 ，覺得好有型。

馬德鐘心痛澳洲山火

另一嘉賓馬德鐘，被問兒子馬在驤何時回澳洲讀書？他說：「兒子正放暑假，2月才開學，不過要睇澳洲山火受控情况，希望山火快點停止。我同兒子見到目前的情况很不開心和心痛，動物和植物都受影響，繼而影響天氣和人類。」

莊思敏太忙 男友詐型

同場的莊思敏現忙於拍攝新劇《香港愛情故事》，稱如果農曆新年有假放，想赴台灣跟男友Brian的父母拜年，雙方已見過家長，她表示家人對Brian感滿意。至於生育問題，莊思敏說：「男友喜歡小朋友，有很多契仔契女，至於會否自己生就隨緣。」莊思敏承認異地戀難維繫，她直言：「他未習慣我通宵拍劇，未能聽他電話，會詐型。（有否叫你不要做這行？）他養不起我。」又稱不擔心男友曳曳，因拍拖最基本要互相信任。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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