旺角開工遭搶電話 《東張》阮嘉敏力追成功擒賊

阮嘉敏（右）蹺實女導演（右）的手行街，兩人有傾有講。（攝影/記者：黃子烜）

【明報專訊】現年28歲的無綫《東張西望》主持阮嘉敏，昨午與女導演在旺角逛街時，突然發生搶劫事件，兩人在街頭大嗌並隨即追捕賊人，其間不少途人加入幫手，終成功將賊人捉到，並交給警方處理。阮嘉敏驚魂甫定，接受警方調查，她離開時婉拒接受訪問，說自己還在驚慌中及有點不舒服。事後她回覆表示當時被一名男子偷電話，提醒大家年近歲晚要小心財物。

記者：黃子烜

阮嘉敏昨午2時許，與女導演現身旺角，穿短裙的她與女導演有說有笑，她們先到金魚街閒逛，再轉入旺角球場公廁。

出來時見阮嘉敏蹺實女導演的手前往花墟附近，突然女導演大嗌：「搶嘢！」兩人立即追上前，阮嘉敏跑得很快，沿途亦有不少途人幫手追賊，最後將賊人擒住。

嚇親唔舒服

及後有10多名警察到場了解事件，將賊人帶上警車，並為阮嘉敏等人錄取口供。阮嘉敏完成有關手續後，與女導演離開。本報記者想上前訪問她時，阮嘉敏婉拒表示：「唔想講嘢，有啲唔舒服，仲驚緊。」

感謝途人相助

之後再聯絡阮嘉敏，她接受電話訪問表示昨日開工，當時食完飯她準備上車，穿著大褸的她，突然感覺有人在她褸袋取出電話，她即時質問該男子，對方初時否認，其後情緒激動及想逃跑，她們便追上前，阮嘉敏自言：「當時都有點驚和亂，多得有3名男士幫手追及捉住賊人，真的很感謝他們。自己是第一次被搶嘢，大家都要小心財物。」

曾被批過分性感

阮嘉敏參選2016年香港小姐，雖然落選，但獲無綫簽約，曾入讀演藝進修班。她演出過多部劇集如《踩過界》、《誇世代》、《金宵大廈》等，但戲分不多。

她以主持工作為主，是《東張西望》外景主持，早前她曾被批評採訪時衣著過於性感，但亦有讚她採訪公園無牌表演者時問題尖銳。她曾與林敏驄傳出相差逾30年的忘年戀緋聞，林敏驄之後否認，說他們只是朋友。

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