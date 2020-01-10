傳秘娶張鈞甯 彭于晏：是烏龍新聞

【明報專訊】37歲彭于晏向來對感情事低調，上月底網上突然瘋傳他與張鈞甯在台北秘密結婚，男方即透過經理人公司回應絕無其事。否認婚訊後首次亮相的彭于晏，昨日以優雅形象大使身分，為代言鐘表品牌主持澳門全新旗艦店開幕儀式，現場吸引過百市民圍觀，不少粉絲舉牌大叫撐偶像。心情大好的彭于晏識做地向粉絲微笑揮手。

彭于晏被問會否約張鈞甯看其新作《緊急救援》？他笑笑口回應：「是烏龍新聞，不用提吧！」最近忙於為新片四出宣傳，他透露已7年沒踏足澳門，對上一次是拍電影《激戰》。談到《緊急救援》獲安排農曆新年賀歲檔上映？他心情不算緊張，認為是好日子，讓大家開開心心去戲院看戲。他說：「此片花很多時間用心拍攝，講述救援人員面對工作亦要面對人生，現實有很多人都需要去幫助。2020新一年開始，希望電影為大家帶來好的一年！」

農曆新年陪家人

彭于晏為電影宣傳至農曆新年，所以今年沒計劃出外度歲，反而選擇多陪家人，帶他們去戲院捧場。會否趁過節一家人打麻將耍樂？他透露會玩至通宵不眠，「我們過年會守夜整晚不睡，一齊玩擲骰子賭壓歲錢，又會一齊包餃子。就算我輸錢都不緊要，反正都是家人，開心就得」。

記者：林蘊兒