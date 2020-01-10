新一年想行桃花運 胡子彤無聯絡舊愛歐鎧淳

【明報專訊】胡子彤、吳肇軒、廖子妤及余香凝等合演ViuTV劇集《地產仔》，昨日拍攝一場地產經紀搶客場面。與胡子彤拍拖3年的歐鎧淳早前與甲一女籃球員倪碧賢爆出「SheShe情」後，宣布已跟他分手一段時間。胡子彤被問失戀心情有否大受打擊？他說：「2019年的事，過去了！ 展望將來，做人向前看，我有工作，幾開心，這部劇過兩日煞科，農曆新年會留港跟家人共度，又想去旅行沉澱一下。」有指在社交網貼出莫文蔚翻唱的歌曲《外面的世界》，憑歌寄意望歐鎧淳回心轉意？他否認，還自爆是向另一人示愛：「我好鍾意莫文蔚，之前在演藝人飯局上見到對方，都不敢打招呼，自從睇電影《西遊記之月光寶盒》後已經好喜歡白晶晶（莫文蔚飾演）。」

胡子彤表示跟舊愛歐鎧淳暫沒聯絡，會不會再做朋友等將來再算，不過就大方向她送祝福，「知道她要集訓，準備奧運比賽，希望她有好成績，祝福她開心」。他又避談是否認識歐鎧淳的新女友倪碧賢，「都過去了，這些不談了」。他展望新一年行桃花運。問到是否已放低舊情迎接新戀愛？他說：「隨緣，這些無得勉強，可能食飯遇到個好鍾意的人呢！」

吳肇軒呻：廖子妤無揀我

吳肇軒讚好兄弟胡子彤面對失戀好堅強，開工好快投入。有提議他幫手介紹對象？他笑說：「他太好了，有好女仔會介紹給他，如果我轉性向，第一個揀他。」吳肇軒表示戲中用愛融化愛中性打扮、受過情傷的廖子妤，戲外彼此也很老友，經常用甜言蜜語𧨾她。廖子妤笑說：「我好容易被他融化。」但吳肇軒自爆失敗，「廖子妤無揀我，未有這個福氣」。廖子妤稱對方感覺像弟弟，未想過發展。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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