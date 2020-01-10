舞台劇被蝦頭「生擒」 錢嘉樂爆老婆湯盈盈監場

【明報專訊】錢嘉樂、袁偉豪、黃智雯、楊詩敏（蝦頭）等演出的舞台劇《今晚打老虎》今晚首演。

售票欠理想 10場減至6場

一眾演員前晚綵排時，宣布場次有變，由原本演出10場減至6場，因受目前社會環境影響，售票情况未如理想，改為連續兩星期的五、六、日共6場，主辦單位大名娛樂老闆林建名送生果籃為演員打氣。

錢嘉樂表示大家都有壓力，這段時間很多公開演出和演唱會都取消，不過點都好，大家努力綵排做好本分，多謝老闆堅持開騷，只想為香港人帶來正能量。他又笑稱老婆湯盈盈前來監場，因知道有場戲蝦頭會「生擒」他，是劇本寫，不關他事，自己照做而已。

黃智雯舞劍刺傷袁偉豪

袁偉豪稱今次因很多因素才會減開4場，監製計劃之後到星馬演出。黃智雯認為愈少場數就愈珍惜，集中火力演到最好。她是演藝學生，畢業10多年，未踏足過演藝學院舞台演出，今次終能圓夢，感覺很開心、很激動。黃智雯又自爆日前綵排差點謀殺「親夫」，她說：「我少拍古裝，不懂舞刀弄劍，有場戲講我舞劍，但不慎直插落袁偉豪心口。」被道具劍刺中橫膈膜的袁偉豪表示仍隱隱作痛。黃智雯說：「我都有受傷，雙人舞表演時，有很多托舉動作，我都拉傷肋骨，現在要穿上腰封，舞步要有所調整。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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