Justin Bieber認患萊姆病 過來人Avril Lavigne留言打氣：總有希望

【明報專訊】早前有報道指，現年25歲的加拿大男歌手Justin Bieber因為吸毒和抑鬱症，導致身形暴瘦。事實卻是，昨日他親自證實患上萊姆病（Lyme disease），「它影響我的皮膚、腦袋、體能，整個人的健康都有問題」。曾經受過萊姆病折磨的女歌手Avril Lavigne，以及名模好友Gigi Hadid，分別透過社交媒體留言慰問，因為治病而停工5年的Avril為Bieber打氣：「我要告訴你，凡事總有希望。」

美國娛樂網站TMZ昨日報道Justin Bieber患上萊姆病的消息，令粉絲震驚不已，事後Bieber透過社交媒體轉載有關報道，並大方承認：「有很多人說我的狀態很差，應該是吸毒吧？但他們並不知道，最近我患上萊姆病，正在接受治療，我會努力戰勝它。」

紀錄片交代病情

Bieber表示，他將會透過本月27日在YouTube頻道播放、一連10集的紀錄片《Justin Bieber: Seasons》詳細交代病情。據率先收看過紀錄片的人士透露，Bieber去年受盡病魔折磨，醫生一直努力找出病因，直至去年底終於發現，一切都是萊姆病惹的禍。

Bieber在預告片中表示：「人會經過高低起跌，有好與壞的季節，有時候我們會想放棄。」片中也可看到他籌備新專輯的過程，並穿插他與Hailey Baldwin的婚禮，以及日常生活片段。Bieber早前推出新歌《Yummy》，並宣布5月中開始在北美展開45場巡迴演唱會，全面復出樂壇。

據報美國每年大約有40萬人感染萊姆病，加拿大樂壇天后Avril Lavigne正是其中之一。萊姆病是由伯氏疏螺旋體引起，它通過蜱蟲等微小吸血昆蟲叮咬而傳播，患者有機會出現皮疹、發燒、發冷、頭痛、肌肉和關節疼痛等徵狀。若不及時治療，或將引致面癱、心臟疾病、神經系統疾病或關節炎等。

Avril停工5年醫病

早在2013年，Avril自稱怪病纏身，曾經有長達數個月時間，甚至虛弱到不能下牀，其後證實患上萊姆病。經過長達5年停工治療，她在前年回歸樂壇，並透過在病榻創作的新歌《Head Above Water》，跟粉絲分享「死過翻生」的心路歷程。

Bieber去年翻查族譜，發現Avril原來是他的遠房親戚。昨日Avril透過社交媒體慰問對方：「所有萊姆病人，我要告訴你，凡事總有希望。」Avril又成立慈善基金，幫助有需要的病人，未知Bieber病癒後，會否考慮跟這名「親戚」一起攜手行善？

另一方面，「Bieber嫂」Hailey Baldwin昨日亦透過社交媒體公開多謝名模好友Gigi Hadid，原來後者的姊妹Bella Hadid和星媽Yolanda Hadid都曾是萊姆病人，於是向Hailey分享治療心得，令她對夫婿Bieber的病情有更深入了解。