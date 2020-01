【開箱】BTS稱霸韓國唱片銷量榜 IU賣碟不及IZ*ONE

【明報專訊】正當全球樂壇銷情萎縮之際,日前在韓國舉行第9屆Gaon音樂頒獎禮上,人氣男團BTS以全年賣出超過600萬張唱片的驚人銷量,奪得年度專輯銷量大獎。這個銷售數字,別說韓國無人能及,恐怕海外亦難有歌手匹敵。

新碟或破7項紀錄

BTS前日順勢宣布,將於2月21日推出全新專輯《Map of the Soul:7》,並於本月17日搶先公開主打歌造勢。與此同時,美國財經網站《福布斯》報道,BTS新專輯的「7」字,不單是隊中成員人數,更預計該組合將會創造7個(或以上)新紀錄,包括最佳預售成績、MV點播速度、美國Billboard冠軍次數、美國專輯銷量、白金唱片數目,以及Billboard Social 50排名等。

BTS新碟昨日開始預售,然而設計造型尚未曝光,僅公布會有4個不同版本,隨專輯附送相冊、貼紙、明信片及海報等紀念品,預售價為1.93萬韓圜(約130港元)。BTS去年發行專輯《Map of the Soul:Persona》,預售短短5日,即錄得268.5萬張的銷售佳績,且看新碟能否超越舊作。

提起去年韓國唱片銷量,BTS絕對是一枝獨秀,緊隨其後的是男團Seventeen及EXO,形成「三國鼎立」局面;女團則以Twice為首。回顧去年韓國最暢銷十大專輯,BTS獨佔兩席,包括冠軍的《Map of the Soul:Persona》(371.8萬張)和第5位的《BTS World OST》(55.3萬張),銷量亞季是Seventeen的《An Ode》(85.8萬張),季軍屬於EXO的《OBESSION》(76.6萬張)。其他躋身十大位置的專輯包括男團X1的《飛翔:QUANTUM LEAP》、EXO成員伯賢的《City Light》、姜丹尼爾的《color on me》、Seventeen的《You Made My Dawn》、Super Junior的《Time Slip》,以及Twice的《Feel Special》。

Twice不單是十大位置唯一女團,亦是全年最高銷量的女子組合,達到120萬張,力壓排第2、3位的Red Velvet(45.6萬張)及Blackpink(38.1萬張)。韓國女團的銷情一向不及男團,例如Blackpink的唱片銷量,就連男團第10位的ATEEZ也及不上,後者全年賣出41萬張專輯,可見女團經營甚艱難。

唱片銷售男尊女卑

值得留意的是,IU貴為韓國樂壇天后,去年推出專輯《Love Poem》賣出23萬張,雖已大比數拋離少女時代成員太妍的17萬張成績,但跟女團IZ*ONE的32.8萬銷量仍有一大段距離,反映女歌手的叫座力,比女團更低。

踏入2020年,韓國樂壇形勢將有另一番景象。隨着男團X1解散、EXO成員逐一入伍、姜丹尼爾與Twice受戀情拖累等,人氣難免受損,而有能力取而代之的將會是Got7師弟組合Stray Kids、新男團ATEEZ,以及即將復出的IZ*ONE。