被神鳥揀中 靚寶幫手拉票 李施嬅爭視后遇勁敵：感覺好刺激

【明報專訊】無綫劇集《金宵大廈》去年9月播映，以低成本兼實驗色彩濃厚拍出網民追捧的「神劇」。無綫「萬千星輝頒獎禮」明晚舉行，李施嬅憑《金宵大廈》強勢爭視后，雖然對手包括兩名影后《鐵探》惠英紅與《多功能老婆》楊千嬅，但李施嬅仍被睇高一線。日前陳庭欣出動寶貝鸚鵡ShabuShabu化身神鳥，為各獎項預測，神鳥在最佳女主角獎揀中李施嬅！她還有《金宵》的神獸「靚寶」加持，在網上為李施嬅拉票。頒獎禮前夕又傳開拍《金宵大廈2》，李施嬅奪視后勢不可當！

李施嬅日前在金宵大廈的原型香檳大廈出現，引起揣測跟《金宵大廈2》開拍有關？《金》劇監製葉鎮輝與編審羅佩清回覆《明報》，承認近日已着手度《金宵2》，在籌備階段未定開拍日期。羅佩清透露《金宵2》並非續集，是全新故事，但以金宵大廈做背景。早在《金宵大廈》慶功時，高層杜之克已拍板開拍《金宵2》，觀眾希望原班人馬上陣。編審透露是全新故事，相信李施嬅演的空姐Alex與陳山聰演的看更阿蕭會以不同角色再現，但黑貓靚寶與林老師（劉江）大有機會連戲。

《金宵大廈2》全新故事非續集

《金宵大廈》是最佳劇集的熱門，監製葉鎮輝在facebook上載自製的《金宵大廈》絕密短片，拍攝現場的照片與主題曲《今宵多珍重》配合，讓粉絲重溫同時又為劇集造勢。李施嬅留言：「睇番條片，我毛管戙，love it so much！」

李施嬅：無獎攞都要出席

李施嬅接受《明報》電話訪問，表示早已度期出席頒獎禮。她說：「我唔理自己有無獎攞都要出席，希望見到趙希洛、陳山聰與《金宵大廈》攞獎。」李施嬅對爭視后的信心來自觀眾的支持，但對手太強了！她又說：「其實有勁敵都好開心，感覺好刺激，我更覺得榮幸跟兩名影后級人馬同競逐獎項。」她坦言要跟獲獎無數的惠英紅比較，論演技自己無得比，所以她會給自己投票作支持，以增加信心。

再拍加拿大劇升呢女主角

李施嬅2003年參選港姐入行，在無綫16年從未獲獎項，直至去年4月離開無綫。她簽約美國經理人公司，早於2017年她拍美國微電影《Once More》，憑此片獲國際性的European Cinematography Awards和Los Angeles Film Awards頒最佳女演員獎。 她拍加拿大劇集《Blood and Water》去年奪加拿大銀幕獎「最佳女配角」，李施嬅透露新一季《Blood and Water》會升呢女主角，薪酬亦升一倍，會在2月底到多倫多開工，她已加入加拿大演員工會。

神鳥揀中譚俊彥做視帝

日前陳庭欣出動鸚鵡ShabuShabu化身神鳥預測頒獎禮各獎項，牠用嘴抽牌，揀中李施嬅為最佳女主角，被網民讚識揀，但男主角選出《包青天再起風雲》的譚俊彥，有留言神鳥的準繩度一半一半。

娛樂組

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