下周二舌戰何君堯 黃秋生：唔會發火爆粗拍枱

【明報專訊】去年11月港台《視點31》邀杜汶澤與陳百祥（阿叻）展開激辯，當時被譽為「世紀之辯」或「黃藍激辯」，節目直播期間最高峰有27.5萬人觀看，成為一時熱話。2020年《視點31》主持利君雅邀黃秋生跟何君堯就「警暴」辯論。節目定下周二（14日）晚上8時直播，港台公布安排後網民先興奮，有留言要求主持準備factcheck資料給嘉賓參考，以免又出現上次阿叻「睇唔到、唔知、唔信」的情况。黃秋生接受《明報》電話訪問，稱這場跟何君堯的對話自己無必要發火、爆粗或拍枱，但若主持不是利君雅，他會轉身走！

記者：柯美

黃秋生稱今次是「對話」不是「對決」，他們的討論主題是「警暴」，會循這方向走，但主持或何君堯會問他什麼，自己事前不知道。秋生透露這話題下他會提到「元朗721」事件，亦有興趣想知何君堯是否有功夫底子，因為他去年11月在屯門遇襲時表現身手敏捷。

「利君雅不做主持就走」

黃秋生稱今次是利君雅邀請才答應，他笑說：「咁靚女！我仰慕佢呀！」提到上次杜汶澤也是應利君雅之邀卻是另一主持負責節目？秋生說：「唔係利君雅做主持，我就走啦！如果唔係佢，我坐喺度無意思喎！情願下次再約過。」

問秋生跟何君堯對話會否火藥味濃？他會否發火或爆粗？他反問記者：「我點解要發脾氣？我同佢（何君堯）唔同意見都唔需要發火、爆粗，各有各立場。」提到何君堯有拍枱離場的前科？秋生說：「我就唔會拍枱喇，又唔係張枱得罪我。若唔鍾意，我可以選擇唔答！」黃秋生跟何君堯「對話」消息傳出，杜汶澤在社交平台留言：「真心佩服秋生哥應戰何君堯！我自問真係怯！」