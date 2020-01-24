HBO拍《上流寄生族》劇集版 奉俊昊《為副不仁》導演聯手監製

【明報專訊】《上流寄生族》自去年在康城影展奪得最高榮譽金棕櫚獎後，進軍美國市場，依然叫好叫座，日前才在金球獎捧走最佳外語片，為韓國電影帶來零的突破；有線頻道HBO前日宣布將把《上》片翻拍成英語劇集，導演奉俊昊和曾拍過《為副不仁》、《沽注一擲》的亞當麥奇（Adam Mckay），將聯合擔任監製。

HBO是今年金球獎電視組別的大贏家，分別奪得兩獎的《傳媒家族繼承人》和《切爾諾貝爾：傷心的兒童》，同為HBO出品，在製作劇集方面，向來有保證，但暫未透露到底《上流寄生族》拍成迷你影集，是跟足電影原著還是另拍外傳；幕前陣容也因在籌備階段，所以未有公布。

叫好叫座 橫掃頒獎禮

《上流寄生族》講述宋康昊飾演的窮爸爸，一家四口全是無業游民，終日望天打卦，直至長子基佑（崔宇植飾）以偽造文憑受聘為神秘富豪（李善均飾）子女的補習老師，這潦倒的一家彷彿重獲生機，「共享」上流人的榮華富貴，但無止境的貧富差距最終令人性失控，鬧出悲劇。

《上流寄生族》去年揚威康城影展後，於10月在美國上映，在當地至今收超過2300萬美元，全球票房突破1.3億美元（約10億港元），堪稱名利雙收，除了橫掃各大影評人組織及金球獎的最佳外語片外，演員、導演、製片人等3大公會組織的獎項提名，它亦入圍；在導演公會獎項方面，奉俊昊將迎戰《1917：逆戰救兵》森文迪斯（Sam Mendes）、《愛爾蘭人》馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《從前，有個荷里活》塔倫天奴（Quentin Tarantino）及《陽光兔仔兵》Taika Waititi，後者跟奉俊昊同樣首次提名，以《上》片聲勢，奉俊昊似乎被看高一線；加上有「英國奧斯卡」之稱的BAFTA，《上》片有份角逐最佳電影、導演、劇本及外語片獎，難怪本月13日公布提名名單的奧斯卡，《上》片也被看好可順利入圍。

另一方面，前日舉行的荷李活影評人協會（前身是洛杉磯網上影評人協會）頒獎禮，《上流寄生族》奪得最佳外語片及最佳原創劇本獎，導演奉俊昊則獲頒電影製作人成就獎。